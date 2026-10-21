Ferruzza, incontro sul rischio idraulico

È in programma lunedì 26 ottobre un incontro riservato ai residenti della zona della Ferruzza, dedicato agli studi per la mitigazione del rischio idraulico e alle azioni che l’amministrazione comunale sta portando avanti e intende sviluppare per affrontare le criticità del territorio.

Nel corso della serata saranno illustrati gli approfondimenti in corso e gli interventi previsti, grazie alla presenza di: Emma Donnini (sindaca di Fucecchio), Paola Pollina (responsabile settore Lavori Pubblici Comune di Fucecchio), Robi Novelli (ingegnere incaricato dall'ente per progettare gli interventi in questione). Sarà inoltre un’occasione per fornire aggiornamenti ai cittadini e approfondire le questioni legate alla sicurezza idraulica della zona.

L’appuntamento è per lunedì 26 ottobre alle ore 21, nella sede della contrada Ferruzza, in via della Pescaia 18 a Fucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa