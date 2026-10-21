Fucecchio, spray al peperoncino a scuola: due studentesse soccorse

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Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per le alunne, trasportate in ospedale in codice verde. Accertamenti in corso sulla vicenda

Attimi di caos e spavento ieri mattina, martedì 20 ottobre, in una classe dell'istituto superiore Checchi di Fucecchio dove sarebbe stata spruzzata una sostanza urticante, probabilmente spray al peperoncino. Due studentesse sono state soccorse e trasportate in ospedale per accertamenti: come riportano anche i quotidiani locali, fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze, entrambe sono state portate in pronto soccorso all'ospedale di Empoli in codice verde.

L'allarme è stato lanciato dal personale scolastico dopo le 10, in seguito all'avvertimento di una sostanza urticante nell'aria. Le due giovanissime che si sono sentite male per aver respirato la sostanza, sono state assistite dal personale sanitario inviato dal 118 ed accompagnate in ospedale, in condizioni non gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l'accaduto. Allo stesso tempo, come riporta Il Tirreno, anche la scuola avvierà una valutazione interna su quanto avvenuto e sulle conseguenze da adottare nei confronti del giovane responsabile, che sarebbe stato individuato.

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