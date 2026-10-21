Furti a gettoniere autolavaggi e rapina nell'Aretino, arrestato

Cronaca Arezzo
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Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri perché sospettato di aver messo a segno nove furti ai danni delle colonnine gettoniere degli autolavaggi e una rapina impropria negli ultimi quattro mesi, in diversi comuni della provincia di Arezzo.

Secondo le indagini, l’uomo avrebbe utilizzato attrezzi da scasso, tra cui cacciaviti e piedi di porco, per forzare le colonnine e rubare i gettoni. In un episodio avvenuto ad Arezzo lo scorso giugno, dopo essere stato scoperto dal proprietario di un autolavaggio, lo avrebbe minacciato di morte brandendo un piede di porco.

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri su disposizione del gip del Tribunale di Arezzo, su richiesta della Procura. Il 44enne si trova nel carcere di Arezzo, mentre proseguono gli accertamenti per verificare un suo eventuale coinvolgimento in altri furti.

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