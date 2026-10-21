A Peccioli arriva un grande elefante nell'area fitness e pic-nic: inaugurazione il 31 ottobre

Un grande elefante su cui arrampicarsi, giocare e scivolare: si sono conclusi a Peccioli i preparativi e il montaggio della nuova attrazione per bambini nell'area fitness e pic-nic di proprietà di Belvedere Spa, lungo la pista ciclabile della Valdera, nei pressi della Strada provinciale 64 La Fila e dell'impianto fotovoltaico “Un ettaro di cielo”. L'inaugurazione si terrà sabato 31 ottobre alle ore 11.30, con il taglio del nastro e un buffet.

La scelta di collocare qui il nuovo gioco valorizza uno spazio già dedicato al benessere e alla vita all'aria aperta, ampliandone le possibilità di utilizzo per famiglie, bambini e adolescenti. Belvedere Spa ha messo a disposizione l'area per ospitare l'iniziativa, resa possibile dalla donazione dell'associazione Noi per Voi, che ha sostenuto l'intera nuova attrazione per un valore di 67mila euro.

La donazione nasce dalla volontà dell'associazione di destinare parte delle risorse raccolte anche a progetti sul territorio di Peccioli, diversificando un impegno che negli anni ha sostenuto, tra gli altri, interventi in ambito pediatrico. L'attenzione è rivolta in particolare a bambini e adolescenti, attraverso un luogo di incontro e un'occasione di gioco condivisa.

"Ogni due o tre anni organizziamo progetti a cui destinare i fondi raccolti. Quest'anno abbiamo voluto diversificare il nostro impegno, sostenendo un'iniziativa rivolta ai più giovani proprio a Peccioli, in collaborazione con l'amministrazione comunale", sottolinea l'associazione Noi per Voi.

Accanto alla grande struttura a forma di elefante, dotata di percorsi di arrampicata e scivoli, è stata installata anche una giostra inclusiva a forma di fiore, progettata per favorire l'accesso e la partecipazione al gioco anche alle persone con mobilità ridotta.

Il nuovo intervento si aggiunge ai giochi inclusivi già presenti nell'area, resi possibili grazie all'impegno di Belvedere Spa e alla collaborazione con Roberto Vitali e Village 4 All. Un percorso che punta a rendere gli spazi sempre più accessibili e accoglienti, nel quadro di una visione di Sistema Peccioli che mette al centro la qualità della vita e la possibilità, per persone con esigenze diverse, di condividere gli stessi luoghi e le stesse esperienze.

L'appuntamento per l'inaugurazione è sabato 31 ottobre alle ore 11.30, nell'area fitness e pic-nic lungo la pista ciclabile della Valdera, nei pressi della Strada provinciale 64 La Fila.

Fonte: Comune di Peccioli - Ufficio Stampa