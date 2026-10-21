Hockey inline, l'empolese Giampaolo Bastianoni è campione del mondo con l'Italia Under 19

Da Empoli al Paraguay, fino al gradino più alto del podio mondiale. A soli 16 anni, Giampaolo Bastianoni, giovane talento empolese dell'hockey inline, si è laureato campione del mondo con la Nazionale italiana Under 19 ai World Skate Games di Asunción, in Paraguay.

Un'impresa ancora più significativa considerando che il giocatore, classe 2010, appartiene per età alla categoria Under 17, ma ha affrontato la competizione internazionale confrontandosi con atleti più grandi di lui.

Ben 19 le formazioni a contendersi il titolo mondiale, conquistato infine dagli Azzurri, che nella finale disputata il 9 ottobre hanno superato la Francia per 7-5, coronando così un percorso senza sconfitte nella fase a gironi contro squadre di livello come la Slovacchia, la Colombia e la Cina Taipei. Tra i protagonisti della vittoria anche Bastianoni, autore della rete del 6-4, un gol determinante nelle battute conclusive dell'incontro che ha contribuito alla conquista della medaglia d’oro.

Originario di Empoli e tesserato con l'Hockey Empoli, Bastianoni è impegnato su diversi fronti nel panorama nazionale: disputa il campionato di Serie A vestendo la maglia dei Kraken Hockey Inline Viareggio, gioca in serie B con la formazione empolese dei Flying Donkeys e, a partire da questa stagione, sarà in prestito all’Hockey Club Milano per la categoria Under 18. Un brillante percorso sportivo iniziato in Toscana, che oggi festeggia un nuovo campione del mondo.

Il titolo mondiale arriva inoltre a poche settimane da un altro importante risultato con la maglia azzurra. Alla fine di agosto, Bastianoni aveva già conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati

Europei Under 17 disputati in Irlanda, sempre con la Nazionale italiana e ancora una volta contro la Francia nella sfida decisiva.

Due medaglie internazionali in meno di due mesi, un bronzo europeo e un oro mondiale, per un atleta che a soli 16 anni si sta già confrontando con successo con giocatori di categoria superiore.

Un risultato che premia il talento e il percorso di crescita del giovane empolese, portando anche l'hockey inline toscano sul palcoscenico internazionale.

Fonte: A.S.D. Hockey Empoli