I Sabati della Balducci, sette appuntamenti per bambini in biblioteca da ottobre ad aprile

Tornano alla Biblioteca comunale “Ernesto Balducci” i Sabati della Balducci, il ciclo di letture e laboratori per bambini organizzato con il Centro Culturale “Le Corti” e PromoCultura. Gli incontri sono sette, da ottobre 2026 ad aprile 2027, e si tengono sempre di sabato dalle 16 alle 18. Alcuni sono rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni, altri a quelli dai 6 ai 10.

Il primo appuntamento è sabato 24 ottobre con “Storie stregate e zucche incantate”, un laboratorio a tema Halloween per la fascia 3-6 anni. Il 21 novembre, con “Fiabe sotto la neve e magie da creare”, si leggono storie d’inverno e si prepara il Natale (3-6 anni), mentre il 19 dicembre, in “La magia del Natale in biblioteca”, i bambini dai 6 ai 10 anni realizzeranno biglietti di auguri pop-up.

Nel 2027 il calendario riprende il 30 gennaio con “C’era una volta… una maschera!”, dedicato al Carnevale, in cui i più piccoli creeranno le loro mascherine (3-6 anni). Il 27 febbraio “Storie al buio e lanterne incantate” propone racconti letti al lume di lanterna e la costruzione di lanterne (6-10 anni). Il 20 marzo, con “Storie di primavera e sorprese pasquali”, i bambini dai 3 ai 6 anni prepareranno decorazioni per la Pasqua da portare a casa. Chiude la rassegna, il 24 aprile, una caccia al tesoro tra gli scaffali della biblioteca per la fascia 6-10 anni.

La partecipazione è su prenotazione ed è gratuita. Informazioni alla Biblioteca comunale “E. Balducci”, via S. Sonnino 1, Montespertoli, al numero 0571 600228, su WhatsApp al 338 9177871 o all’indirizzo biblioteca@comune.montespertoli.fi.it.

La biblioteca informa inoltre che lunedì 26 ottobre aprirà alle 12, per una pulizia straordinaria dei locali.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa