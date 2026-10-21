Il 21 ottobre, a Fucecchio, si è svolta la visita alla nuova palestra a struttura leggera del Liceo "A. Checchi", un'opera moderna, sostenibile e accessibile dal valore complessivo di circa 1.400.000 euro. All'evento erano presenti la Sindaca della Città Metropolitana di Firenze Sara Funaro, il consigliere metropolitano delegato al Patrimonio e allo Sport, Nicola Armentano, ed Emma Donnini, Sindaca di Fucecchio e consigliera metropolitana con delega all'Edilizia Scolastica dell’Empolese Valdelsa.

Contestualmente, è stata scoperta una targa in memoria della professoressa di educazione fisica Anna Morini, venuta a mancare lo scorso anno, storico punto di riferimento per la comunità scolastica del Checchi e di intere generazioni di studenti.

La Sindaca Metropolitana Sara Funaro ha evidenziato come “questa nuova struttura è utile alla comunità perché soddisfa le esigenze espresse dalla scuola e dalle associazioni sportive, ed è stata realizzata anche grazie a una proficua sinergia tra enti pubblici. Ringrazio gli uffici della Città Metropolitana di Firenze, la ditta e tutti i tecnici che hanno saputo realizzare un edificio moderno, accessibile e sostenibile”.

“Con questa struttura – ha sottolineato Emma Donnini – si arriva al compimento di un percorso lungo, consentendo all'istituto Checchi di dotarsi di una palestra polifunzionale dove potranno essere praticati più sport. Questo permetterà di organizzare e svolgere al meglio le ore di scienze motorie e le discipline sportive, fornendo una seconda struttura agli studenti che si aggiunge al vicino palazzetto. Ringrazio i tecnici che si sono occupati della progettazione, le ditte che hanno eseguito i lavori, la Metrocittà e la scuola per aver seguito ogni passo di questa tabella di marcia”.

Ha osservato Armentano: “Il fabbricato si distingue per soluzioni tecnologiche avanzate volte al comfort energetico e alla sostenibilità ambientale, ma soprattutto garantisce autonomia e funzionalità per tutta la popolazione, non solo scolastica”.

Sono intervenuti anche l’ex sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli con un saluto e la famiglia della professoressa Morini per un ringraziamento.

La consegna dell’immobile, arredato e attrezzato in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, ha permesso agli studenti di effettuare le ore di scienze motorie in sede e non solo presso il vicino Palazzetto dello sport, come avveniva in passato.

Il nuovo impianto non serve solo la scuola, ma offre anche alle società sportive locali una struttura di facile accesso e gestione, espressamente orientata all'integrazione sociale e all'inclusione delle persone con disabilità. La palestra è a tutti gli effetti polifunzionale, poiché il campo può essere utilizzato per partite di volley, basket e calcetto.

La quota principale dei finanziamenti proviene dai bilanci della Città Metropolitana di Firenze, alla quale si sommano un mutuo a tasso agevolato di 300.000 euro concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo e un contributo economico di 90.000 euro ottenuto dalla Regione Toscana.

I lavori sono stati realizzati dall'impresa appaltatrice V.&G. Costruzioni Iazzetta Srl di Casoria, mentre la direzione dei lavori è stata gestita internamente dal personale della Metrocittà, con il supporto di professionisti esterni.

L'infrastruttura si sviluppa in una sala sportiva di circa 900 metri quadrati, dei quali 120 sono destinati al pubblico grazie a gradinate che offrono circa 45 posti a sedere. A questa si aggiunge il blocco servizi costituito da bagni e spogliatoi per complessivi 240 mq circa, adiacente alla testata sud-ovest e rivolto verso il parcheggio con un’uscita autonoma.

Dal punto di vista architettonico spiccano gli archi in legno lamellare e la copertura tessile in poliestere bispalmato in PVC, chiusa sui lati lunghi da serramenti in alluminio a taglio termico. Le testate in calcestruzzo armato presentano un'intelaiatura superiore con pannelli sandwich e finestrature con apertura a vasistas. Il campo da gioco è pavimentato in gomma e già attrezzato per la pallavolo, il basket e il calcetto.

Il fabbricato si distingue per soluzioni tecnologiche avanzate volte al comfort energetico e alla sostenibilità ambientale. L'isolamento è garantito da un involucro performante composto da un pacchetto di copertura a doppio telo con intercapedine ventilata, a cui si aggiunge un sistema di isolamento a cappotto per le facciate e la copertura del blocco spogliatoi. L'efficienza energetica è supportata da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e da 16 pannelli fotovoltaici capaci di coprire interamente il fabbisogno elettrico per l'uso scolastico. Per quanto riguarda la climatizzazione, la sala sportiva è dotata di un generatore a condensazione per il riscaldamento ad aria calda, mentre l'area dei servizi e degli spogliatoi sfrutta un sistema radiante a pavimento per il riscaldamento e un sistema a pompa di calore per il caldo e il freddo.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

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