Manifestazione a Firenze annunciata sui social: "Non tolleriamo episodi di violenza"

Cronaca Firenze
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(Foto gonews.it)

In un volantino, diffuso dal "movimento 17 ottobre", elencate diverse città per "mobilitazione permanente" ogni sabato. Funaro: "Questa città è sempre stata pacifica"

È circolato sui social l'annuncio di una manifestazione a Firenze. A diffonderlo quello che si è presentato, tramite la propria pagina Instagram, come "movimento 17 ottobre". Nello stesso giorno dello scorso fine settimana si sono verificati scontri in diverse piazze italiane, in particolare a Milano e Torino.

Il "movimento" ha diffuso un volantino annunciando una "mobilitazione permanente contro il governo dei padroni", "ogni sabato alle 15": diversi i ritrovi elencati, in circa otto città italiane tra cui appunto piazza Santa Maria Novella a Firenze. Al momento però non ci sarebbero riscontri ufficiali sulla manifestazione e sulla data di sabato prossimo, 24 ottobre. "Devo ancora confrontarmi con la prefetta, siamo in contatto costante con Prefettura e Questura" ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, rispondendo alle domande che le chiedevano un commento sull'annuncio delle manifestazioni.

"Ho un auspicio - ha aggiunto Funaro - Firenze è sempre stata città di tante manifestazioni, dove ognuno ha espresso il proprio pensiero in libertà. Ma questa città è sempre stata pacifica e noi ci auguriamo che continui a essere questo: non tolleriamo episodi di violenza".

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