Minacce e schiaffi agli alunni, maestro di Siena patteggia due anni

Un maestro di sostegno di una scuola elementare di Siena ha patteggiato una pena di due anni di reclusione, con sospensione della pena, per maltrattamenti nei confronti di sette bambini di 7 e 8 anni. Il procedimento si è concluso in tribunale davanti al gip Andrea Grandinetti.

I fatti contestati, risalenti al periodo compreso tra il 2024 e il 2025, sarebbero consistiti in episodi ripetuti di violenza fisica e psicologica. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il docente avrebbe utilizzato schiaffi, spinte, tirate di orecchie e altre forme di aggressione, accompagnandole con umiliazioni e gravi minacce per imporre la propria autorità. A riportarlo è Il Corriere di Siena.

L'indagine della Questura di Siena è partita dalla segnalazione di una madre, che aveva raccolto il racconto del figlio e si era rivolta alla dirigenza scolastica e alla Polizia di Stato. Le successive verifiche, supportate da intercettazioni ambientali e registrazioni delle telecamere installate nelle aule, avrebbero consentito di documentare le condotte contestate.

La pena concordata prevede anche un percorso di giustizia riparativa e la partecipazione a un corso dedicato agli uomini autori di maltrattamenti. Il docente, già destinatario di una misura interdittiva che ha comportato la sospensione dal servizio pubblico, non insegna attualmente nella scuola coinvolta.

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