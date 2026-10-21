Minacce e schiaffi agli alunni, maestro di Siena patteggia due anni

Cronaca Siena
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Un maestro di sostegno di una scuola elementare di Siena ha patteggiato una pena di due anni di reclusione, con sospensione della pena, per maltrattamenti nei confronti di sette bambini di 7 e 8 anni. Il procedimento si è concluso in tribunale davanti al gip Andrea Grandinetti.

I fatti contestati, risalenti al periodo compreso tra il 2024 e il 2025, sarebbero consistiti in episodi ripetuti di violenza fisica e psicologica. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il docente avrebbe utilizzato schiaffi, spinte, tirate di orecchie e altre forme di aggressione, accompagnandole con umiliazioni e gravi minacce per imporre la propria autorità. A riportarlo è Il Corriere di Siena.

L'indagine della Questura di Siena è partita dalla segnalazione di una madre, che aveva raccolto il racconto del figlio e si era rivolta alla dirigenza scolastica e alla Polizia di Stato. Le successive verifiche, supportate da intercettazioni ambientali e registrazioni delle telecamere installate nelle aule, avrebbero consentito di documentare le condotte contestate.

La pena concordata prevede anche un percorso di giustizia riparativa e la partecipazione a un corso dedicato agli uomini autori di maltrattamenti. Il docente, già destinatario di una misura interdittiva che ha comportato la sospensione dal servizio pubblico, non insegna attualmente nella scuola coinvolta.

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