Nascite in calo in Toscana, nuovo minimo storico: 1,08 figli per donna

La natalità in Toscana continua a diminuire, raggiungendo un nuovo minimo storico. Secondo i dati Istat relativi al 2025, il numero medio di figli per donna si attesta a 1,08, contro una media nazionale di 1,14.

Il dato regionale presenta differenze significative tra cittadine italiane e straniere: la fecondità è pari a 1,01 figli per donna tra le italiane e a 1,56 tra le straniere. Anche l'età media al parto varia sensibilmente, raggiungendo i 33,8 anni per le madri italiane e i 29,8 per quelle straniere. Considerando l'intera popolazione residente, la media è di 33 anni.

Il quadro toscano si inserisce in una tendenza più ampia che interessa il Centro Italia, dove si registra il livello di fecondità più basso tra le grandi ripartizioni geografiche, con 1,07 figli per donna. Seguono il Nord, con 1,15, e il Mezzogiorno, con 1,16.

Sulla diminuzione della natalità è intervenuto Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle Associazioni familiari, che ha sottolineato le difficoltà incontrate da chi desidera avere figli. "In dieci anni siamo passati da 1,35 a 1,14 figli per donna: una contrazione che evidenzia quanto sia diventato difficile, per tante persone e coppie, realizzare il proprio progetto familiare", ha dichiarato.

Per Bordignon, "la risposta non può essere affidata a interventi occasionali: servono politiche strutturali, continuative e capaci di accompagnare le famiglie nel tempo".

Tra le misure indicate dal Forum figurano il potenziamento dell'assegno unico e universale, il rafforzamento dei servizi territoriali e degli asili nido, una migliore conciliazione tra lavoro e famiglia attraverso congedi adeguati e interventi per favorire l'accesso delle giovani coppie al lavoro stabile e alla casa.

Fonte: Regione Toscana

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