Nove furti alle gettoniere degli autolavaggi ad Arezzo: arrestato un 44enne

Cronaca Arezzo
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Il provvedimento è stato disposto dal gip su richiesta della Procura. L’uomo è sospettato anche di una rapina impropria ai danni del proprietario di un autolavaggio, minacciato con un piede di porco

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri perché sospettato di aver commesso nove furti alle gettoniere degli autolavaggi e una rapina impropria negli ultimi quattro mesi in diversi comuni della provincia di Arezzo. L’uomo si trova nel carcere aretino.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Arezzo su richiesta della Procura della Repubblica, al termine delle indagini condotte dai carabinieri delle compagnie di Arezzo, Bibbiena e Cortona. L’arresto è stato eseguito dai militari della compagnia di Arezzo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 44enne si sarebbe spostato in auto tra diverse stazioni di servizio, prendendo di mira le colonnine per la distribuzione dei gettoni degli autolavaggi. Per forzarle avrebbe utilizzato attrezzi da scasso, tra cui brugole, cacciaviti e piedi di porco, per poi allontanarsi rapidamente.

Tra gli episodi contestati figura una rapina impropria avvenuta nel giugno scorso ad Arezzo. In quell’occasione, dopo essere stato scoperto dal proprietario dell’autolavaggio, l’uomo lo avrebbe minacciato di morte brandendo il piede di porco utilizzato per forzare la gettoniera e sottrarre i gettoni.

La Procura sta proseguendo gli accertamenti per verificare un eventuale coinvolgimento dell’indagato in altri furti commessi sul territorio provinciale.

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