Ponte a Elsa, lavori da 1,2 milioni di euro alla scuola Don Bosco

Il 2027 sarà l'anno in cui l'amministrazione comunale procederà alla riqualificazione della scuola 'Don Bosco' di Ponte a Elsa, immobile in disuso dal 2025 e che ha necessità di interventi di rifacimento del tetto e di miglioramento sismico.

La giunta comunale guidata dal sindaco Alessio Mantellassi ha approvato tramite delibera il piano di fattibilità tecnico finanziaria per i lavori legati a quella che diventerà la nuova scuola dell'infanzia, a pochi passi dall'attuale scuola primaria.

La 'Don Bosco' di via Osteria Bianca è una scuola di metà anni '70, che ha avuto un intervento di ristrutturazione corposo nel 1999. Dal 2009 la scuola primaria trova sede nel vicino plesso di via Tina Lorenzoni, con il trasferimento della popolazione scolastica dal 2025.

Come specifica il documento di indirizzo alla progettazione, "per tornare ad essere funzionale e agibile, l’immobile necessita di interventi di miglioramento sismico e il rifacimento completo della copertura".

L'amministrazione aveva stimato già nel Piano Triennale delle Opere dello scorso anno un intervento da 920mila euro. Il PFTE affina quella previsione nel dettaglio per un costo di 1,2 milioni di euro. L'opera avrà inizio nel 2027, come da Piano Triennale.

LE DICHIARAZIONI

Il sindaco Alessio Mantellassi ha dichiarato: "La 'Don Bosco' è stata la storica scuola primaria della frazione di Ponte a Elsa, si parla di un edificio con 50 anni di storia che aveva bisogno di un intervento corposo per la sistemazione. Si affianca al plesso di più recente realizzazione di via Tina Lorenzoni ma ha ancora tante potenzialità. La nostra intenzione è quella di realizzare una scuola dell'infanzia all'interno per dare vita a un plesso di frazione che ospiti bambine e bambini dai 4 agli 11 anni. Raccogliamo la sfida del calo delle iscrizioni che purtroppo si verifica per la bassa natalità, mantenendo attivi le scuole di frazione che hanno il loro valore e la loro importanza all'interno delle comunità che vivono più distanti dal centro città".

L'assessore ai Lavori Pubblici, Simone Falorni, afferma: "Questo è un passaggio fondamentale per riqualificare un plesso scolastico che mostrava da tempo varie criticità sia a livello di copertura che di strutture. Ponte a Elsa ha già visto una riqualificazione importante del PalaGiglioli, nonché la realizzazione e l'apertura del nuovo EcoPark. La scuola 'Don Bosco' è un ulteriore tassello per rigenerare spazi esistenti da destinare a servizi pubblici".

L'assessora alla Scuola, Maria Grazia Pasqualetti, ha specificato: "Investire sui plessi delle nostre frazioni, come nel caso della futura 'Don Bosco', significa credere nel valore educativo e sociale della comunità di Ponte a Elsa. Con questo progetto andiamo a creare un polo integrato dai 4 agli 11 anni, rispondendo alle famiglie con servizi vicini, sicuri e di qualità, capaci di contrastare gli effetti del calo demografico e di tenere vivo il territorio".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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