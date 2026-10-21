Scuole occupate a Firenze, protesta anche all'istituto Marco Polo

Aumenta il numero degli istituti superiori occupati a Firenze. Dopo il liceo artistico di Porta Romana, dove gli studenti hanno occupato la sede principale al termine di un'assemblea, la mobilitazione ha coinvolto anche l'Istituto tecnico statale per il turismo Marco Polo, nella succursale di via De Nicola.

La scuola ha comunicato l'occupazione attraverso una nota, riferendo del confronto tra il dirigente scolastico, Domenico Scimone, e alcuni rappresentanti degli studenti. Nel corso dell'incontro, il dirigente ha chiesto che fossero tutelati gli ambienti scolastici e ripristinato al più presto il diritto allo studio per chi intendesse seguire le lezioni.

Secondo quanto riferito dall'istituto, gli studenti si sono impegnati a garantire la salvaguardia degli spazi e a proseguire la mobilitazione per un periodo limitato. I collaboratori del dirigente seguiranno l'evoluzione della situazione e comunicheranno eventuali aggiornamenti.

Le attività didattiche nella sede principale del Marco Polo, in via San Bartolo a Cintoia, si svolgeranno regolarmente, così come le iniziative previste all'esterno dell'edificio scolastico.

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