Scuole occupate a Firenze, protesta anche all'istituto Marco Polo

Scuola e Università Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Proseguono le occupazioni nelle scuole superiori di Firenze: dopo il liceo di Porta Romana, mobilitazione degli studenti anche al Marco Polo

Aumenta il numero degli istituti superiori occupati a Firenze. Dopo il liceo artistico di Porta Romana, dove gli studenti hanno occupato la sede principale al termine di un'assemblea, la mobilitazione ha coinvolto anche l'Istituto tecnico statale per il turismo Marco Polo, nella succursale di via De Nicola.

La scuola ha comunicato l'occupazione attraverso una nota, riferendo del confronto tra il dirigente scolastico, Domenico Scimone, e alcuni rappresentanti degli studenti. Nel corso dell'incontro, il dirigente ha chiesto che fossero tutelati gli ambienti scolastici e ripristinato al più presto il diritto allo studio per chi intendesse seguire le lezioni.

Secondo quanto riferito dall'istituto, gli studenti si sono impegnati a garantire la salvaguardia degli spazi e a proseguire la mobilitazione per un periodo limitato. I collaboratori del dirigente seguiranno l'evoluzione della situazione e comunicheranno eventuali aggiornamenti.

Le attività didattiche nella sede principale del Marco Polo, in via San Bartolo a Cintoia, si svolgeranno regolarmente, così come le iniziative previste all'esterno dell'edificio scolastico.

Notizie correlate

Firenze
Attualità
21 Ottobre 2026

Università di Firenze, laurea magistrale honoris causa all’imprenditore Massimo Carrara

L’Università di Firenze conferisce la laurea magistrale honoris causa in Mechanical Engineering for Sustainability all’imprenditore Massimo Carrara, presidente di Cartiere Carrara S.p.A. Il titolo accademico sarà consegnato dalla rettrice Alessandra [...]

Firenze
Scuola e Università
20 Ottobre 2026

NeuraShield Technology, spin-off di Unifi, vince la Start Cup Toscana 2026

NeuraShield Technology, spin-off dell’Università di Firenze, ha vinto la Start Cup Toscana 2026, la competizione che premia le migliori idee innovative d'impresa nate nelle università e negli enti di ricerca. [...]

Firenze
Attualità
20 Ottobre 2026

Al via la nuova edizione di 'OGGI a scuola' a Firenze

Torna a Firenze 'OGGI a scuola, strumenti per orientarsi nel presente', il percorso educativo gratuito, rivolto alle scuole secondarie di II grado, ideato per fornire alle giovani generazioni strumenti e [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina