Senso unico alternato al sottopasso della stazione per la giornata del 28 ottobre 2026

Sarà istituito il senso unico alternato per buona parte della giornata del 28 ottobre 2026 al sottopasso della stazione ferroviaria di via Fabiani-via dei Cappuccini. L'intervento, regolato dall'ordinanza 508 del 20 ottobre 2026, è necessario per consentire l’attività di verifica dei giunti del sottovia per conto di Ferrovie dello Stato. Per questo, tra le 9.30 e le 18 del 28 ottobre, sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri in via Fabiani all'altezza del sottopasso.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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