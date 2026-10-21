Tetto stranieri in classe, la Toscana vota no nelle Commissioni in Conferenza delle Regioni

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

“Il nostro no è convinto”, ha detto l’assessora Nardini che ha spiegato di aver chiesto lo stralcio integrale degli articoli in questione

Nelle Commissioni della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la Regione Toscana ha espresso parere contrario sulla conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026 n. 170 recante "Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca", che prevede l'introduzione di una soglia massima del 30% di studentesse e studenti con background migratorio all'interno delle classi delle scuole italiane.

Lo fa sapere l’assessora con delega a educazione, istruzione, accoglienza ed immigrazione, Alessandra Nardini.
.
L'assessora ha espresso il voto contrario nelle due votazioni tenutesi in occasione delle sedute della Commissione Sociale e della Commissione Istruzione della Conferenza, chiamate a formulare il proprio parere sul provvedimento.

“Il nostro no è convinto”, ha detto l’assessora che ha spiegato di aver chiesto lo stralcio integrale degli articoli in questione, ovvero l'articolo 12 "Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico" e articolo 13 "Criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali".

La Commissione Sociale ha dato parere negativo a maggioranza: 3 voti contrari e 2 voti favorevoli. Parere positivo invece dalla Commissione Istruzione con 6 voti favorevoli e 5 contrari

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
Attualità
21 Ottobre 2026

Nascite in calo in Toscana, nuovo minimo storico: 1,08 figli per donna

La natalità in Toscana continua a diminuire, raggiungendo un nuovo minimo storico. Secondo i dati Istat relativi al 2025, il numero medio di figli per donna si attesta a 1,08, [...]

Toscana
dalla Regione
21 Ottobre 2026

Vento e mareggiate, codice giallo fino a giovedì 22 su isole e costa centrale

Tempo in miglioramento in Toscana, con residue condizioni di instabilità. Ancora possibili nella giornata di oggi rovesci e temporali, soprattutto sulle zone centro-meridionali. Forti venti di libeccio-ponente, con raffiche fino [...]

Toscana
Attualità
21 Ottobre 2026

Moda e manifattura toscana, Barnini: "Dal piano regionale risorse concrete per una filiera strategica. Avanti con bandi semplici e veloci"

"La Toscana rilancia il sostegno al comparto moda, una filiera strategica per l’economia e l’identità dei nostri territori". A dichiararlo è Brenda Barnini, consigliera regionale del Partito democratico e presidente [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina