Tramvia, via libera ai primi lotti della linea 2.2: destinati 234 milioni

Passo avanti decisivo per la Linea 2.2 della tranvia, quella che porterà il tram dall’aeroporto di Peretola fino a Sesto Fiorentino. E’ stato infatti approvato dalla Giunta comunale di Firenze il progetto definitivo dei lotti 0 e 1, dal capolinea Aeroporto fino al Polo Scientifico, sia in linea tecnica sia in linea economica, per un importo complessivo di 234.316.093,89 euro. Via libera, per ora solo in linea tecnica, anche per il lotto 2 fino al centro di Sesto Fiorentino in attesa del finanziamento.

Il punto sull’avanzamento del progetto è stato fatto questa mattina, 21 ottobre, a Palazzo Vecchio dal presidente della Regione Eugenio Giani, dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, dal sindaco di Sesto Fiorentino Damiano Sforzi e dall’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio.

“Lo sviluppo della tranvia verso Sesto Fiorentino è stato interamente finanziato dalla Regione Toscana – ha spiegato il presidente Eugenio Giani – perché crediamo fortemente nella connessione strategica tramite ferro della città di Firenze con la via di Bisenzio ed i grandi poli attrattivi della zona di Sesto. Si tratta di un investimento da oltre 234 milioni, che la Regione ha voluto ritagliare nel corso del tempo attraverso varie forme di finanziamento: sono stati destinati a questo progetto innanzitutto i 111,5 milioni da fondi strutturali FESR del capitolo per il trasporto pubblico, poi 113 milioni del Fondo di Sviluppo e Coesione, in visrtù dell’Accordo che ho firmato con la premier Meloni il 13 marzo del 2024. Per coprire interamente i costi mancavano 9,5 milioni, che abbiamo messo come Regione attingendo da varie voci del nostro bilancio ordinario. Dunque un ‘pacchetto’ di finanziamenti che deve essere gestito dal Comune di Firenze come stazione appaltante”.

Il presidente ha poi illustrato il tracciato, concordato con il Comune di Sesto Fiorentino, sottolineando lo straordinario impatto che potrà avere la fermata ‘Castello’ della nuova linea 2.2, elemento di connessione con il sistema ferroviario metropolitano e con la linea ferroviaria Firenze-Prato-Pistoia. “Chi arriva in treno, ma anche in auto, da Pistoia, Montecatini o Prato non sarà costretto ad arrivare a Santa Maria Novella per per connettersi alla rete tranviaria, ma potrà salire sulla linea 2 a Castello e da lì raggiungere tutte le zone più strategiche della città. Grazie alla linea tranviaria per Sesto Fiorentino il mezzo milione di persone che vive nell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia avrà un punto di interscambio con la tranvia senza esser costretti ad arrivare fino in centro”.

Sul finanziamento del lotto 2, infine, il presidente ha precisato che “la Regione sta perseguendo tutti i possibili canali di finanziamento per ottenere i fondi necessari per portare la tranvia fino al centro di Sesto. Abbiamo presentato uno studio di fattibilità al bando aperto negli anni scorsi dal Ministero dei trasporti, ma i termini del bando sono scaduti ed ancora non abbiamo visto finanziare niente. Tutte le risorse sembrano destinate al ponte di Messina”.

Il prolungamento a Sesto Fiorentino

La linea 2.2 dall’attuale capolinea Aeroporto al capolinea di piazza Lavagnini a Sesto Fiorentino si sviluppa su poco meno di 6,7 km con 11 fermate (Aeroporto, Parco della Piana, Scuola Marescialli, Due Case, Castello, Frilli, via della Pace, Agnoletti, Mille, Giusti, Lavagnini) di cui 9 con banchina laterale e 2 a banchina centrale. Nel suo percorso servirà funzioni importanti: oltre all’aeroporto, la Scuola dei Carabinieri, l’insediamento del Piano Urbanistico Esecutivo Castello e la stazione di Castello (dove sarà possibile effettuare l’interscambio con il trasporto ferroviario grazie a cui sarà possibile raggiungere all’aeroporto e al Polo di Novoli senza arrivare in treno fino a Santa Maria Novella), il Polo scientifico dell’Università di Firenze, il liceo Agnoletti, Villa Corsi/liceo Artistico e il centro di Sesto Fiorentino con il capolinea in piazza Lavagnini/piazza del Mercato. È articolato in tre lotti funzionali: 0, 1 e 2.

Dal punto di vista dei passeggeri la stima a linea completata è di circa 880 saliti nell’ora di punta e un beneficio complessivo di oltre 1.000 passeggeri specifici della tratta di linea in estensione. Su tutta la rete l’incremento sarà di circa 13mila passeggeri al giorno e su base annua si tratta di un milione di persone che lasceranno il mezzo privato a favore della tramvia. I tram della T2 avranno una frequenza fino alla fermata Aeroporto di 4 minuti, poi uno su due proseguirà fino a piazza Lavagnini con una frequenza quindi di 8 minuti.

Tracciato, opere e finanziamenti dei lotti 0 e 1

Il tracciato prosegue la linea T2 già in esercizio senza rottura di carico. Il lotto 0, di circa 800 metri, attraversa l’area del futuro terminal aeroportuale. Il lotto 1, di circa 4 chilometri, tocca Castello (dove sorgerà il deposito), via della Pace e il Liceo Agnoletti tra i territori di Firenze e Sesto Fiorentino.

L’intervento comprende oltre deposito (nell’area dell’ex canile) per il rimessaggio e la manutenzione dei mezzi, un parcheggio scambiatore alla stazione ferroviaria di Castello, quattro opere d’arte principali (gli scavalchi del Canale di Cinta, del Canale del Termine e di via della Pace, e lo scatolare del Canale del Termine), le vasche di compensazione idraulica e sette aree di compensazione ambientale. Il progetto è stato messo a punto d’intesa con ENAC e Toscana Aeroporti anche per tutelare la sicurezza del volo.

Rispetto al progetto di fattibilità sono state recepite le richieste emerse in Conferenza dei Servizi. Il viadotto sul Canale di Cinta sarà riservato a tram e ciclopedonale, con passaggio garantito ai mezzi di soccorso. Davanti al Liceo Agnoletti l’area pedonale è stata ampliata. Il Fosso del Termine resterà a cielo aperto, senza nuovi tombamenti.

I lotti 0 e 1 sono già finanziati con fondi regionali. Complessivamente si tratta di 234.316.093,89 euro comprendenti anche l’acquisto di 6 tram (26.400.000 euro).

Il lotto 2 e i prossimi passi

Il progetto definitivo è stato approvato in linea tecnica anche per il lotto 2, che porterà la linea fino a piazza Lavagnini, nel centro di Sesto Fiorentino, per 59,3 milioni di euro. Questo lotto è un’opzione che potrà essere attivata solo quando sarà reperito il finanziamento, e per questo per questo è già stata presentata la richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nella cifra è previsto anche l’acquisto di ulteriori 3 tram (13.200.000 euro).

Ora si aprono i tempi per l’appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori: la gara sarà bandita entro l’anno.

Fonte: Regione Toscana

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