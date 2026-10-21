Università di Firenze, laurea magistrale honoris causa all’imprenditore Massimo Carrara

L’Università di Firenze conferisce la laurea magistrale honoris causa in Mechanical Engineering for Sustainability all’imprenditore Massimo Carrara, presidente di Cartiere Carrara S.p.A.

Il titolo accademico sarà consegnato dalla rettrice Alessandra Petrucci durante una cerimonia a invito, in programma lunedì 26 ottobre nell’Aula Magna del rettorato (piazza San Marco 4 – ore 11). L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ateneo.

La cerimonia si aprirà con i saluti della rettrice Petrucci. Prenderanno poi la parola il direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale Bruno Facchini e il presidente della Scuola di Ingegneria Andrea Arnone. La laudatio sarà pronunciata da Massimo Delogu, presidente del Consiglio di corso di studio in Mechanical Engineering for Sustainability. Seguirà l’intervento di Massimo Carrara.

Il riconoscimento viene conferito all’imprenditore “leader di riconosciuto prestigio” – come si legge nella motivazione – che “ha saputo applicare con visione rigorosa e pionieristica i principi dell’ingegneria meccanica e della sostenibilità all’industria manifatturiera, promuovendo con continuità l’efficientamento energetico, la gestione circolare delle risorse e l’innovazione di processo e di prodotto”.

Massimo Carrara è presidente di Cartiere Carrara S.p.A., azienda fondata nel 1873 come piccola realtà artigianale e diventata uno dei principali produttori europei di carta tissue. Oggi il Gruppo conta otto poli produttivi distribuiti sul territorio nazionale che operano con grande attenzione alla sostenibilità, attraverso un ridotto impatto ambientale e un consumo contenuto di risorse idriche.

Fonte: Università degli Studi di Firenze