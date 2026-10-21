Vanessa Bagnoli a 'Empolichescrive Junior' presenta il suo libro 'La famiglia Cipollotto'

Cultura Empoli
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Lettura e divertenti laboratori in compagnia dell’autrice e dell'illustratrice Federica Casalini. Appuntamento sabato 24 ottobre 2026, alle 10.30 a Palazzo Leggenda (via Paladini Empoli). Prenotazione consigliata

Un nuovo appuntamento con il ciclo “Empolichescrive Junior”. Ospite a Palazzo Leggenda sabato 24 ottobre 2026, alle 10.30, l’autrice Vanessa Bagnoli che presenterà il suo libro La famiglia Cipollotto, illustrazioni di Federica Casalini (Babidi-Bú Edizioni 2026). Una mattinata di lettura e laboratori divertenti. Per partecipare è consigliata la prenotazione.

Cosa succede quando i piccoli Cipollino e Cipollina smettono improvvisamente di crescere? Tra pentole che bollono, zucchine, pesciolini al vapore e nuove scoperte, la famiglia Cipollotto intraprende un viaggio delizioso alla scoperta dei sapori e della magia dell’orto. Una storia tenera e colorata per insegnare ai bambini che mangiare di tutto è il segreto per diventare grandi e forti. (Da 3 a 7 anni)

Vanessa Bagnoli è un’autrice emergente che ha scoperto nella narrazione il modo più dolce per dialogare con il suo bambino di tre anni. Con La Famiglia Cipollotto, invita i piccoli lettori e le loro famiglie a scoprire il piacere di un’alimentazione varia, attraverso la curiosità, la scoperta e il calore dei legami familiari. La sua scrittura è un invito a crescere insieme, tra nuove esperienze e piccoli assaggi, nella convinzione che ogni grande conquista possa iniziare da un piccolo boccone condiviso con amore.

La Famiglia Cipollotto. Nell’Orto Magico vive una famiglia davvero speciale: mamma Cipollona, babbo Cipollone e i piccoli Cipollina e Cipollino. Tra momenti di quotidianità, gesti d’affetto e piccoli assaggi, i due Cipollini scoprono il mondo dell’alimentazione seguendo l’esempio di mamma e babbo. Con dolcezza e semplicità, La Famiglia Cipollotto racconta quanto il comportamento degli adulti possa influenzare le abitudini dei più piccoli e come il momento del pasto possa diventare una preziosa occasione di condivisione, scoperta e crescita.

Una storia dedicata alle bambine, ai bambini e ai loro genitori, che ricorda come le buone abitudini non si insegnano soltanto con le parole, ma soprattutto attraverso i gesti quotidiani.

Perché le buone abitudini si imparano a tavola, un assaggio alla volta.

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI – 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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