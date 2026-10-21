Via Palagetto, la Lega parla di "blocco della strada"

Da tempo gli abitanti di La Scala stanno chiedendo al Comune di San Miniato di provvedere alla manutenzione di Via Palagetto che da anni versa in condizioni disastrose. La strada fu costruita cinquanta anni fa da un apposito consorzio costituito fra tutti i proprietari dei terreni ubicati lungo la via e il Comune di San Miniato ritenne di doverne fare parte con relativa partecipazione ai conseguenti oneri. La strada negli anni si è inserita nel reticolo stradale di uso pubblico divenendo di fatto una via di comunicazione alla quale accedono non solo i consorziati ma tutta la cittadinanza. Un uso pubblico accresciuto in modo esponenziale con la presenza del Liceo Marconi nella frazione di La Scala.

Poichè l’incremento della utenza ha contribuito a degradare il manto stradale i residenti di Via Palagetto alcuni mesi fa indirizzarono al Comune una petizione perchè venissero realizzate le opere necesarie ad una adeguata funzionalità della strada. Con un apposito comunicato la sezione samminiatese della Lega ritenne opportuno denunciare la situazione rendendo di pubblico dominio le giuste richieste dei cittadini, ma nonostante ciò ad oggi nessuna risposta c’è stata ed è proseguito l’atteggiamento di non curanza, al limite del disprezzo, del Comune nei confronti dei cittadini i quali potrebbeo anche decidere di mettere in atto il blocco di Via Palagetto consentendo l’accesso alla strada solo ai consorziati qualora il Comune dovesse continuare a far finta di non comprendere il problema al solo fine di scaricare furbescamente sui cittadini la manutenzione di una strada di fatto pubblica.

Lega San Miniato