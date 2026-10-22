Oltre 240 bambini attesi al Parco Roosevelt per la corsa campestre

Oltre 240 bambini dai 5 ai 10 anni provenienti dall’Empolese Valdelsa e dal Valdarno sono attesi a Castelfiorentino per la 2° prova del 5° Criterium UISP 2026-2027, mini campionato di corsa campestre che si svolgerà al Parco Roosevelt di sabato 24 ottobre, dalle 14.00 in poi.

La manifestazione, che segue quella svoltasi a Certaldo due settimane fa, è organizzata dalla Polisportiva I’Giglio di Castelfiorentino (settore Atletica) con il patrocinio del Comune, e si pone come finalità la promozione dell’attività sportiva, privilegiando il piacere di partecipare rispetto al desiderio di primeggiare.

Le gare inizieranno alle ore 15.00, e i primi bambini ai nastri di partenza saranno quelli della categoria “Pulcini” (maschi e femmine, nati 2021) che si sfideranno lungo un percorso di 150 mt. A seguire gli “Esordienti” (suddivisi tra maschi e femmine, nati 2019-2020) che disputeranno la gara lungo un percorso di 200 mt, mentre i bambini/e nati negli anni 2017-2018 dovranno cimentarsi lungo un tracciato di 400 mt. Le ultime gare vedranno protagonisti i bambini e le bambine nate 2015-2016 lungo un percorso di 800 mt

Al termine delle gare, tutti i bambini e le bambine che hanno partecipato saranno chiamati dalla Giuria per ricevere un premio. Premi speciali saranno consegnati ai primi sei classificati di ogni categoria (maschile e femminile). Previsto anche un ristoro per tutti i partecipanti

Il punteggio ottenuto dai partecipanti (30 punti per il 1° classificato, 28 per il secondo, e così via) sarà valido per la classifica generale del 5° Criterium UISP, per il quale saranno disputate altre prove a San Miniato (14 novembre) e Fucecchio (28 novembre).

La 2° prova del 5° Criterium UISP 20226-2027 vede coinvolti i Comuni di Castelfiorentino, Fucecchio, San Miniato, Empoli, Certaldo, Montespertoli, Montelupo Fiorentino, Castelfranco, Poggibonsi, Pontedera e Cascina.

Il 5° Criterium UISP è nato alcuni anni da un’idea di Tiziano Marzotti (settore atletica Polisportiva I’Giglio e Ivano Libraschi (presidente Atletica di Fucecchio),

"Il Parco Roosevelt – sottolinea il Vicesindaco con delega allo Sport, Gianluca D’Alessio – ospita sabato una bella manifestazione, non solo per promuovere la pratica sportiva ma anche per stimolare l’attività motoria e la vita all’aria aperta, in cui il divertimento, la condivisione e la socializzazione hanno più importanza del risultato finale. Ci fa piacere, pertanto, che il nostro territorio possa offrire spazi per le nuove generazioni".



Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

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