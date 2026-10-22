Addio a Umberto Montiroli, maestro della fotografia di scena. Il cordoglio di San Miniato

Il Comune di San Miniato esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Umberto Montiroli, tra i più importanti fotografi di scena del cinema italiano e storico collaboratore di Paolo e Vittorio Taviani. Montiroli è venuto a mancare all'età di 84 anni.

A partire da Padre padrone (1977), ricorda il Comune di San Miniato, ha accompagnato con il suo obiettivo quasi tutta la produzione cinematografica dei due registi sanminiatesi, diventando un testimone prezioso del loro percorso artistico. Attraverso i suoi scatti ha saputo raccontare il cinema dei Taviani, immortalando volti, atmosfere e momenti di lavorazione che costituiscono oggi un patrimonio straordinario di immagini e memoria.

Nel gennaio 2023 San Miniato gli aveva conferito il Premio alla Memoria di Vittorio Taviani, insieme a David Riondino, riconoscendone il contributo alla storia del cinema e il profondo legame artistico con i due registi.

Più recentemente, nel luglio scorso, il sindaco Simone Giglioli aveva avuto occasione di incontrarlo a Cesena, nell'ambito delle iniziative legate a CliCiak 2026, dedicate alla fotografia di scena e alla valorizzazione del patrimonio cinematografico dei fratelli Taviani.

"Con Umberto Montiroli perdiamo un grande professionista e un testimone prezioso della storia del cinema italiano – dichiara il sindaco Simone Giglioli –. Attraverso le sue fotografie ha contribuito a custodire e tramandare l'opera di Paolo e Vittorio Taviani, mantenendo vivo anche il legame tra il loro cinema e San Miniato. Ricordo con particolare affetto la sua presenza nella nostra città nel 2023 e il più recente incontro a Cesena. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il cordoglio mio e dell'intera Amministrazione comunale".

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