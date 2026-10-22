A Firenze torna ARTour del Gusto Toscano: sapori artigiani e prodotti di qualità in piazza Strozzi

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Da domani, venerdì 23, a domenica 25 ottobre, piazza Strozzi ospiterà una nuova edizione di ARTour del Gusto Toscano, la mostra mercato dedicata all’artigianato alimentare di qualità, organizzata da CNA Firenze Metropolitana con il patrocinio del Comune di Firenze e il contributo di Enegan.

Per tre giorni, dalle 10 alle 20, saranno presenti 24 espositori, con un’offerta che spazia dalle specialità dolci e salate ai prodotti tipici del territorio, passando per olio, miele, caffè, cioccolato, prodotti da forno, birre artigianali e liquori. Accanto alle eccellenze alimentari, anche oggettistica e accessori per la cucina e la tavola, realizzati a mano.

L’iniziativa punta a valorizzare la filiera dell’artigianato alimentare e il Made in Tuscany, offrendo ai visitatori la possibilità di acquistare direttamente dai produttori, scoprire specialità e conoscere da vicino il loro lavoro.

Anche per questa edizione, grazie alla collaborazione con la Fondazione Palazzo Strozzi, chi acquisterà presso ARTour del Gusto Toscano avrà diritto a una riduzione sul biglietto d’ingresso alla mostra Broken. Il potere del frammento, dedicata al tema del frammento nella storia della scultura, dall’archeologia all’arte contemporanea.

Fonte: CNA Firenze - Ufficio Stampa

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