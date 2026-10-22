Auto finisce fuori strada a Fucecchio, soccorsa una donna

Cronaca Fucecchio
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Poco dopo le 8 lungo viale Cristoforo Colombo

Incidente questa mattina lungo viale Cristoforo Colombo a Fucecchio. Soccorsa la conducente dell'unica auto coinvolta, trasportata all'ospedale di Empoli.

È successo dopo le 8 quando sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118 e la polizia municipale per i rilievi. Attivati anche i vigili del fuoco. Da quanto si apprende l'auto, per cause in corso di accertamento, sarebbe uscita fuori strada nei pressi di una rotatoria lungo il viale. La donna nell'incidente avrebbe riportato un trauma cranico: assistita dal personale sanitario è stata portata in codice giallo al pronto soccorso del San Giuseppe.

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