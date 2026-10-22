Torna Buyfood Toscana, presentata in Palazzo Strozzi Sacrati l'ottava edizione

Torna Buyfood Toscana, l’appuntamento di riferimento per la valorizzazione e l’internazionalizzazione del patrimonio agroalimentare certificato della Regione. Giunta alla sua ottava edizione, la manifestazione accende i riflettori sulle eccellenze DOP e IGP toscane, coinvolgendo anche le produzioni Biologiche, Agriqualità, di Montagna e PAT, e confermandosi come un fondamentale driver strategico ed economico per l’intera filiera del gusto made in Tuscany. La presentazione questa mattina in Palazzo Strozzi Sacrati con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore all’economia ed agricoltura Leonardo Marras.

Secondo il presidente Giani: "BuyFood rappresenta una delle iniziative più significative attraverso cui la Regione sostiene la competitività del sistema agroalimentare toscano e ne rafforza la presenza sui mercati internazionali. Le nostre produzioni DOP e IGP racchiudono un patrimonio unico di saperi, qualità, tradizioni e innovazione che contribuisce in modo determinante alla crescita economica dei territori e alla costruzione dell'identità stessa della Toscana nel mondo. Anche quest'anno l'evento mette in relazione imprese e buyer provenienti da numerosi Paesi, creando opportunità concrete di sviluppo e nuove prospettive di crescita per le aziende. Ma BuyFood è molto più di una vetrina commerciale: è il racconto di un modello produttivo che coniuga eccellenza, sostenibilità, rispetto dell'ambiente e valorizzazione delle comunità locali. Le produzioni certificate sono ambasciatrici di una Toscana autentica, capace di trasformare la qualità in valore economico, attrattività turistica e benessere diffuso. Per questo abbiamo scelto di affiancare agli incontri business momenti di approfondimento dedicati ai temi del buon vivere, della tutela del paesaggio e del legame tra cibo, salute e territorio. Allo stesso tempo vogliamo celebrare il lavoro dei Consorzi di tutela che, con impegno e lungimiranza, hanno contribuito a costruire nel tempo un sistema di eccellenze riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo".

“Buyfood Toscana è ormai uno strumento stabile della nostra politica per l’agroalimentare: la Regione non si limita a riconoscere e tutelare le denominazioni, ma accompagna le imprese dove si gioca il loro futuro, cioè sui mercati internazionali – ha detto l’assessore regionale ad agricoltura, turismo ed economia, Leonardo Marras –. Quest’anno 58 aziende toscane incontreranno 45 buyer da oltre 20 Paesi, con più di 600 appuntamenti già fissati. E 27 di quei buyer vengono per la prima volta: è il segnale che il valore del cibo toscano certificato si allarga e conquista nuovi interlocutori. Le nostre DOP e IGP non sono solo prodotti di qualità. Sono il racconto di un modo di lavorare la terra e di allevare che rispetta il paesaggio e le persone, perché fare bene fa bene. Per questo festeggiamo con orgoglio i Consorzi che compiono dieci, quindici, venticinque e trent’anni di denominazione: un patrimonio costruito con pazienza dai produttori, che oggi è anche una leva per il turismo. Chi assaggia la Toscana, prima o poi viene a visitarla”.

"Buyfood Toscana rappresenta un modello vincente in cui la valorizzazione delle produzioni gastronomiche d’eccellenza e la narrazione digitale del territorio camminano di pari passo - ha detto Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana - Come Fondazione Sistema Toscana curiamo la regia di comunicazione e il racconto digitale di questo grande evento integrando tutti i nostri asset strategici: dal racconto di inToscana.it e dei suoi originali format alla promozione della filiera con Vetrina Toscana, fino all'attrattività turistica internazionale grazie a Visittuscany.com e ai suoi canali social. Un lavoro corale per far emergere l'identità del 'buon vivere' toscano, connettendo le storie dei nostri produttori e dei Consorzi con un pubblico sempre più ampio e internazionale”.

Il programma della manifestazione si articola in due momenti chiave: il 28 e 29 ottobre gli incontri BtoB al Palazzo degli Affari di Firenze, riservati a buyer internazionali e produttori toscani, e il 29 ottobre a Palazzo Medici Riccardi il convegno dedicato a stampa e operatori di settore. Al centro dell’evento, il rafforzamento della presenza delle eccellenze DOP e IGP toscane sui mercati internazionali, farsi ambasciatrici di un modello di sviluppo che intreccia filiera corta, tutela del paesaggio e valorizzazione dell’identità locale. La manifestazione è promossa da Regione Toscana e Camera di commercio di Firenze, con l’organizzazione di Fondazione Sistema Toscana e PromoFirenze.

GLI INCONTRI B2B: L’AGROALIMENTARE TOSCANO SUI MERCATI GLOBALI

La manifestazione entra nel vivo il 28 e 29 ottobre presso il Palazzo degli Affari di Firenze. Saranno due giornate ad alta densità di networking, interamente riservate all’incontro tra 58 aziende produttrici toscane – selezionate tramite bando regionale e rappresentative dell'intero territorio regionale – e 45 buyer internazionali provenienti da 20 Paesi strategici, tra cui USA, Canada, Danimarca, Germania, Giappone, Sud Corea e Taiwan. Con oltre 600 incontri BtoB programmati e un’importante presenza di nuovi operatori esteri (ben 27 buyer partecipano per la prima volta), il format si conferma uno strumento indispensabile per accompagnare i produttori locali verso le sfide dei mercati globali. Ad arricchire l’esperienza dei buyer contribuiscono 5 tour esperienziali sul territorio curati dalla Camera di Commercio di Firenze, dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest (tra Lunigiana e Garfagnana) e dal Consorzio Olio DOP Chianti Classico, pensati per mostrare da vicino l'origine, la storia e i processi produttivi che rendono uniche le produzioni toscane.

IL CONVEGNO DEL 29 OTTOBRE: SCENARI, TREND E IL TALK CON LICIA COLÒ SUL “BUON VIVERE” MADE IN TUSCANY

Mercoledì 29 ottobre, a partire dalle ore 9.30, la Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi ospiterà il convegno intitolato “Agricoltura toscana: modello di ‘buon vivere’. Radici, qualità e valore delle produzioni DOP e IGP”, dedicato alla stampa, alle istituzioni e agli operatori del comparto. I lavori, condotti da Simona Bellocci (caporedattore di intoscana.it), si apriranno con l'introduzione e i saluti istituzionali del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dell'assessore all'Agricoltura, Turismo ed Economia della Regione Toscana, Leonardo Marras, del consigliere delegato della Città Metropolitana di Firenze, Carlo Boni, e del presidente della Camera di commercio di Firenze, Massimo Manetti. A seguire, la sessione sul network organizzativo e strategico di BuyFood vedrà gli interventi di Gennaro Giliberti (dirigente Settore Promozione della Regione Toscana), Aldo Cursano (presidente di PromoFirenze) e Francesco Palumbo (direttore di Fondazione Sistema Toscana). La mattinata entrerà poi nel vivo dell'analisi economica con la presentazione dei dati aggiornati su numeri, trend ed export curata da Fabio Del Bravo (responsabile Direzione Filiere ed Analisi dei Mercati di ISMEA) e Sara Turchetti (ricercatrice IRPET).

Spazio poi all'atteso panel "Dal gusto alla destinazione: un viaggio nel viaggio", che vedrà protagonista la nota divulgatrice e conduttrice televisiva Licia Colò a confronto con l'assessore Leonardo Marras. Al centro del dialogo, il valore profondo del "fare bene fa bene": il principio secondo cui la cura della terra, i metodi di coltivazione sostenibili e il rispetto nell'allevamento non generano soltanto cibo di altissima qualità, ma si traducono in un beneficio diretto per il benessere psicofisico, la dimensione conviviale e sociale delle persone, oltre che per la valorizzazione del territorio. Un'etica produttiva e una visione della vita che trovano proprio nella Toscana la loro espressione più autentica. La sessione "From farm to fork" vedrà, infine, gli interventi di Pier Luigi Rossi (medico specialista in Scienza dell’Alimentazione all’Università degli Studi di Siena), Giovanni Belletti (professore di Economia Agraria e Alimentare dell'Università di Firenze) e dello chef Simone Cipriani. I lavori del convegno saranno trasmessi in diretta web sui canali della Regione Toscana, di intoscana.it e di Vetrina Toscana.

LA CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DEI CONSORZI

​​​​ A testimonianza del valore storico e della tenuta nel tempo del sistema delle denominazioni toscane, l'appuntamento del 29 ottobre a Palazzo Medici Riccardi sarà l'occasione per celebrare i traguardi raggiunti da numerosi Consorzi di tutela. L'assessore Leonardo Marras consegnerà, infatti, gli attestati di riconoscimento alle realtà che quest'anno festeggiano importanti anniversari della propria denominazione. Un percorso di qualità che parte dai dieci anni di riconoscimenti per i Cantuccini Toscani IGP, la Mortadella di Prato IGP e il Pane Toscano DOP, passando per i quindici anni della Farina di castagne della Lunigiana DOP e dell'Olio extravergine di oliva Seggiano DOP, fino ad arrivare al quarto di secolo toccato dai Salamini Italiani alla Cacciatora DOP. Raggiungono invece il prestigioso traguardo dei trent'anni di denominazione ben sei pilastri della tradizione gastronomica regionale: il Fungo di Borgotaro DOP, il Pecorino Romano DOP, il Farro della Garfagnana IGP, il Marrone del Mugello IGP, il Pecorino Toscano DOP e il Prosciutto Toscano DOP.

TRE MOMENTI DEDICATI ALLA DEGUSTAZIONE PER TRE DIVERSI PUBBLICI

Il racconto delle eccellenze toscane certificato passerà anche attraverso tre speciali appuntamenti di degustazione, studiati per coinvolgere pubblici differenti ma accomunati dalla ricerca del gusto e della cultura di prodotto. Il via si terrà il 28 ottobre con un momento formativo ed esclusivo rivolto ai futuri professionisti della ristorazione: il Consorzio dell’Olio Toscano IGP organizza presso l'Istituto Alberghiero "Aurelio Saffi" di Firenze la "Master class dell'Olio Toscano IGP", guidata dallo chef Mattia Barciulli e riservata agli studenti della scuola. Il 29 ottobre alle ore 9.30 l'approfondimento sensoriale si sposterà a Palazzo Medici Riccardi con la "Master class dei Cantuccini Toscani IGP", curata dal Consorzio AssoCantuccini nella Sala Pistelli per offrire a giornalisti ed esperti del settore presenti al convegno un viaggio sensoriale tra storia e abbinamenti di una delle icone dolciarie regionali. Infine, l'esperienza del gusto travalicherà le sedi dell'evento per abbracciare l'intero territorio regionale con la terza edizione della "Settimana dei Prodotti DOP e IGP Toscani in 100 ristoranti", promossa dall'Associazione QuORe dal 28 ottobre al 1° novembre per spalancare le porte della grande enogastronomia regionale a tutti gli appassionati e ai clienti dei locali aderenti, in un vero e proprio gemellaggio tra Buyfood Toscana e Associazione QuORe nel segno del gusto.

IL PRESS TOUR IN MAREMMA: UN VIAGGIO TRA ECCELLENZE, BIODIVERSITÀ E TRADIZIONE

A completamento del programma di Buyfood Toscana 2026, dal 29 al 31 ottobre si terrà un articolato press tour dedicato alla stampa nazionale di settore, organizzato per consentire ai giornalisti di toccare con mano il valore e l'autenticità della filiera agroalimentare toscana. Quest'anno l'itinerario farà tappa in Maremma, snodandosi tra visite aziendali, approfondimenti sui processi produttivi e momenti dedicati alla biodiversità regionale. I giornalisti visiteranno importanti realtà produttive del territorio nei comparti della zootecnia, della caseificazione e dei formaggi, della pasta artigianale maremmana e dell'olio extravergine di oliva d'eccellenza. Tappa poi all'Azienda Regionale Agricola di Alberese, autentico modello di sostenibilità e tra i più grandi insediamenti biologici d'Europa, dove ancora sopravvive la tradizione dei butteri maremmani

I colleghi della stampa che volessero accreditarsi per il convegno del 29 ottobre possono compilare il form al seguente link: https://forms.gle/ EmJbAAMJJAFNnaH4A

BuyFood Toscana 2026 è un evento della Regione Toscana, in accordo con la Camera di commercio di Firenze, organizzato da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana. L'evento, alla sua ottava edizione, si avvale della sinergia di Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

(Ha collaborato l’ ufficio stampa di Fondazione Sistema Toscana)

Fonte: Regione Toscana

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