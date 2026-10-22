Camaiore-Castelnuovo, Daspo di tre anni a un minore per le violenze allo stadio

Un Daspo della durata di tre anni è stato notificato dalla Questura di Lucca a un minorenne residente in Versilia, di origine marocchina, per episodi di violenza avvenuti durante la partita di calcio Camaiore-Castelnuovo Garfagnana, disputata il 3 ottobre allo Stadio Comunale di Camaiore, nell'ambito del campionato di Eccellenza.

Il provvedimento, firmato dal questore per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è stato adottato in seguito agli episodi ricostruiti dalla polizia.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, il giovane avrebbe inizialmente innescato una violenta lite in tribuna con altri sostenitori della propria squadra. Dopo essersi allontanato dall'impianto sportivo, avrebbe tentato di rientrare brandendo alcune bottiglie di vetro, con l'intenzione di proseguire lo scontro.

A evitare ulteriori conseguenze è stato l'intervento di un poliziotto fuori servizio, che stava assistendo alla partita sugli spalti. L'agente ha individuato la situazione di pericolo, bloccato il minorenne all'esterno dello stadio e richiesto l'intervento della Squadra Volante del Commissariato di Viareggio.

Il Daspo impedisce al destinatario di accedere agli impianti sportivi nei termini previsti dal provvedimento.

Notizie correlate