Cantieri a Firenze, come cambia la raccolta dei rifiuti

A seguito delle limitazioni alla viabilità connesse ai cantieri in piazza Ottaviani ed in via De Sanctis, Plures Alia ha temporaneamente riorganizzato il servizio di raccolta dei rifiuti.

Le modifiche alla circolazione, con il divieto di transito dei mezzi nel tratto compreso tra via Santa Caterina da Siena e piazza Goldoni, limitano temporaneamente l’accessibilità ad alcune strade

del centro, tra cui via della Scala, piazza Santa Maria Novella e via dei Fossi. Per garantire, per quanto possibile, la continuità della raccolta e ridurre i disagi per cittadini e attività, Plures Alia sta

attivando una postazione provvisoria in via della Scala, al civico 14 rosso, e potenziato la postazione già presente in piazza Santa Maria Novella.

Le modifiche al servizio resteranno in vigore per tutta la durata dell’interdizione alla viabilità e saranno progressivamente adeguate in funzione dell’andamento dei lavori e delle condizioni di accessibilità dell’area.

Plures Alia è impegnata, in coordinamento con gli enti competenti, a garantire la continuità del servizio e a ripristinare le modalità ordinarie di raccolta non appena saranno nuovamente disponibili le condizioni necessarie per il transito dei mezzi.

Per il cantiere di via De Sanctis si informa che, dal 1° novembre 2026 al 31 agosto 2027, la postazione per il conferimento dei rifiuti presente al civico 51 verrà rimossa, ed ampliata quella già presente al civico 39. Sarà, inoltre, installata una nuova postazione in via Lanza al civico 49/51.

Fondamentale la collaborazione dei cittadini per agevolare il transito dei mezzi di raccolta, rispettando la segnaletica temporanea e le relative interdizioni alla sosta, e conferendo i rifiuti esclusivamente nei contenitori disponibili nelle nuove collocazioni individuate.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Plures Alia tramite la app Aliaestra, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30

alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa

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