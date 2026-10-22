Via della Chiesa a Sciano, al via i lavori di riparazione della strada: chiusura al transito nella località Il Palazzo

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Da martedì 27 ottobre scatta il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato dai lavori. Intervento previsto in circa una settimana, salvo imprevisti.

Prenderanno il via martedì 27 ottobre i lavori di riparazione della sede stradale in via della Chiesa a Sciano, in località Il Palazzo, a Certaldo, dove si è verificato un cedimento del manto stradale.

Per consentire lo svolgimento dell’intervento in condizioni di sicurezza, sarà istituito il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra i civici 270 e 275, a partire dal 27 ottobre e fino al termine dei lavori, per una durata stimata di circa una settimana.

Durante il periodo di chiusura, i residenti potranno raggiungere le proprie abitazioni attraverso percorsi alternativi. Chi si trova a nord dell’interruzione potrà accedere da via della Chiesa a Sciano, provenendo dall’incrocio con la SP 50 di San Donnino, nella zona della Croce. Per chi si trova a sud, l’accesso sarà invece possibile dalla stessa strada comunale, provenendo dall’incrocio con via San Donnino, in zona Avanella, dopo l’intersezione con la SR 429 di Val d’Elsa, in via delle Città.

L’intervento, finanziato e affidato con determina comunale del 21 ottobre, è finalizzato al ripristino del tratto stradale interessato dal cedimento e alla messa in sicurezza della viabilità.

La chiusura resterà in vigore fino alla conclusione dei lavori, con possibilità di riapertura anticipata qualora le condizioni lo consentano.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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