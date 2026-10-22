Controllo di Vicinato, incontro con la cittadinanza a Ponzano il 27 ottobre

Incontro al Circolo Arci di Ponzano (via Ponzano, 314) martedì 27 ottobre alle 21 per presentare il progetto del Controllo di Vicinato per la frazione di Ponzano.

Il sindaco Alessio Mantellassi, l'assessora alla Sicurezza Valentina Torrini, la giunta comunale, i rappresentanti della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine saranno presenti per incontrare le cittadine e i cittadini per presentare, a chi non lo conosce, questo strumento di partecipazione ai fini della sicurezza.

Il progetto del Controllo di Vicinato era stato attivato nel 2018 a Ponzano. L'evento del 27 ottobre servirà a rinsaldare la presenza dei cittadini e il rapporto di pronta comunicazione con le forze dell'ordine per mantenere stretti contatti in caso di allerte da segnalare. Una partecipazione attiva per il bene comune e per avvertire in caso di movimenti sospetti o frequentazioni poco chiare nella propria zona. Niente 'eroismi', ma un controllo che in fase preventiva può dare i suoi frutti con controlli e deterrenti.

L'incontro è aperto a tutti i residenti del quartiere.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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