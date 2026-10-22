Due giorni di lavori sulla rete idrica a Cerreto Guidi: dove mancherà l'acqua

Attualità Cerreto Guidi
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Acque comunica che per consentire l’esecuzione di due distinti interventi sulla rete idrica nel comune di Cerreto Guidi, lunedì e mercoledì della prossima settimana si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in alcune aree del territorio comunale.

Di seguito il cronoprogramma e le strade che saranno interessate dalle mancanze d’acqua:

Lunedì 26 ottobre, dalle ore 8.30 alle 13, nelle vie Strognano, Callaiola, Cecconi, Streda e Provinciale Cerretese (nel tratto compreso tra i numeri civici 83-105). In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 27 ottobre, con le stesse modalità.

Mercoledì 28 ottobre, dalle ore 8.30 alle 10.30, a Cerreto Guidi capoluogo e a Toiano nel comune di Vinci. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà riprogrammato a data da destinarsi.

Per entrambe le sospensioni idriche, al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

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