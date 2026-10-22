Empoli piange Domenico Martorana, falegname con la passione per le foto e la mountain bike

Cronaca Empoli
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Era conosciuto su tutto il territorio per le attività portate avanti con più associazioni, tra scatti e uscite in natura: "Un grande uomo, ciao Billo"

Il territorio empolese piange la scomparsa di Domenico Martorana, per gli amici "Billo", conosciuto e apprezzato per la professione di falegname e per le tante passioni che condivideva con associazioni di zona, tra le quali la fotografia e le uscite in mountain bike.

Come riportato oggi da Il Tirreno Martorana, agrigentino d'origine ed empolese d'adozione, è venuto a mancare lunedì all'età di 78 anni, dopo una grave malattia. Ieri pomeriggio, nella chiesa di San Giovanni Battista dei Cappuccini a Corniola, amici e tutti coloro che gli hanno voluto bene si sono stretti intorno alla famiglia nel giorno dei funerali, accompagnati sul finale dalle note di Morricone, come avrebbe voluto Martorana.

"Un Amico, un Fotografo, un grande Uomo... Ciao Billo" scrivono dal FotoClub Vinci sulla propria pagina social. Oltre alla passione per gli scatti per Martorana, falegname in pensione, c'era quella delle camminate nella natura e per la mountain bike. "È stato uno dei pionieri della Mtb nella nostra zona - ricordano dalla Asd Gumasio sempre tramite social - uno dei 'colpevoli'" delle fondamenta "dalle quali è nata la nostra associazione. Lo ricordiamo con il suo sorriso sornione e le sue qualità di persona buona. Ciao "Billo" ti stanno aspettando il Capitano, il Frabibbo e Spiaccica".

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