Dopo 47 anni si ritrovano gli ex studenti dell'ITI di Empoli diplomati nel 1979

Dopo 47 anni dal diploma, un gruppo di ex studenti dell’ITI di Empoli si è ritrovato la sera del 21 ottobre al ristorante Cirisiamo di via Roma.

I protagonisti della rimpatriata conseguirono nel 1979 il diploma di perito elettrotecnico, al termine di un percorso scolastico particolarmente impegnativo. Il Tecnico Industriale di quegli anni era caratterizzato dalla complessità delle materie e da una disciplina rigorosa, elementi che contribuirono a offrire agli studenti una preparazione importante per il lavoro e per la vita.

Dopo il diploma, alcuni ex compagni continuarono a frequentarsi o si incontrarono nuovamente in ambito professionale, mentre molti altri si persero di vista. Il gruppo, tuttavia, non si era più riunito fino alla serata del 21 ottobre.

All’incontro hanno partecipato Angiolo Lunardi, Sauro Monti, Mauro Mancini, Rosario Scannadinari, Luca Matteoli, Luciano Di Belardino e Marco Nicelli.

Tra ricordi, fotografie e racconti delle rispettive esperienze di vita, la serata ha riacceso un legame rimasto intatto nonostante il lungo tempo trascorso. L’obiettivo è adesso rintracciare gli altri ex compagni e organizzare un nuovo incontro con una partecipazione ancora più ampia.

La fotografia storica del 1979 ritrae Angiolo Lunardi, Luciano Di Belardino, Maurizio Simoncini, Silvano Gori, Francesco Peruzzi, Luca Matteoli, Serravelli, Marchesin, Fabrizio Bartali, Rosario Scannadinari, Sauro Monti, Alfiero Parri, Mauro Mancini, Mario Marmugi, il professor Roberto Gronchi, Alessandro Giacomelli, Alberto Bellesi e Marco Nicelli.

La rimpatriata ha rappresentato non soltanto un incontro conviviale, ma anche un emozionante viaggio nella memoria: la testimonianza di come un’amicizia nata tra i banchi possa attraversare quasi mezzo secolo e ritrovare, in una sola sera, la familiarità e il calore di un tempo.

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