Halloween al Palazzo Leggenda, tra libri, laboratori e caccia al tesoro

Una vita senza libri sarebbe un incubo! Brivido, mistero o... Leggenda? Tutto pronto per una festa di ‘Halloween’ a Palazzo Leggenda in via Paladini, nella biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi.

Appuntamento sabato 31 ottobre 2026, dalle 10.30: una giornata tra storie segrete, letture spettrali e laboratori mostruosi, enigmi e una caccia al tesoro da non perdere. L’ingresso è gratuito.

Sarete dei nostri? Ecco che cosa accadrà nel giorno più pauroso dell’anno: alle 10.30, Buuuh! Emozioni da paura, tra libri di streghe e laboratori paurosi. Prenotazione richiesta , attività da 2 a 5 anni. E sempre alle 10.30, Trick or treat in English! Tra ghosts, witches e pumpkins... storie e attività creative da brivido! Da 6 a 10 anni, prenotazione consigliata.

Nel pomeriggio, invece, dalle 16.30 alle 18.30, magici laboratori e letture mostruose per tutte e tutti; alle 17.15, Caccia al Tesoro “Il labirinto delle storie smarrite“. Attività da 7 anni.

Per prepararsi alla festa più spaventosa dell’anno, sempre nella Torre dei Righi, ecco che cosa vi aspetta: mercoledì 28 ottobre, alle 17, Una torre di storie… da paura! Tra misteri, zucche, fantasmi e tante divertenti avventure. Riservato a bambini e bambine da 3 a 7 anni.

Mentre giovedì 29 ottobre, alle 17, per esorcizzare la paura di spettri e mostri a ridosso di Halloween, sessione di gioco dedicata a Vudù! Riusciranno i partecipanti a evitare malefiche maledizioni? Laboratorio di creatività attraverso il gioco. Da 8 a 12 anni. Prenotazione consigliata.

Informazioni e prenotazioni: 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli. fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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