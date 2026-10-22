I GD aderiscono alla manifestazione studentesca 'Generazione senza futuro'

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Sostegni: "Priorità ai giovani, allo studio, alla casa e al futuro della nostra città"

«Abbiamo deciso di aderire alla manifestazione studentesca per difendere le esigenze di una generazione che non può più aspettare. Scenderemo in piazza in modo assolutamente pacifico, convinti che il confronto e la mobilitazione democratica siano lo strumento migliore per rimettere al centro i bisogni reali delle persone e dei giovani del nostro territorio» afferma Sofia Sostegni, segretaria dei Giovani Democratici di Empoli, dichiarando l’adesione alla manifestazione studentesca “Generazione senza futuro”, che si terrà la mattina di sabato 24 ottobre a Empoli.

«Nelle nostre scuole, nelle nostre strade e nelle nostre stesse case vediamo problemi e necessità che non possiamo più ignorare. Parliamo del diritto alla casa e del caro affitti: Vivere ed essere autonomi sta diventando insostenibile. Servono politiche serie contro il caro affitti e sostegni concreti alle giovani famiglie e agli studenti fuorisede e lavoratori.

Parliamo di scuola e dell'ormai dato troppo per scontato, diritto allo studio: pretendiamo scuole sicure, edifici moderni e dignitosi e la fine dei continui rincari per i libri di testo e il materiale didattico. Andare a scuola e formarsi deve tornare a essere un diritto garantito per tutti, non un privilegio per pochi.

Chiediamo- continua la segretaria- un trasporto pubblico locale efficiente, puntuale e accessibile, capace di collegare davvero Empoli con le aree circostanti senza pesare in modo spropositato sulle tasche delle famiglie e dei giovani.

Parliamo di Welfare contro la spesa militare: in un momento segnato dal carovita, le risorse pubbliche devono andare ad alimentare i servizi essenziali, la sanità e il welfare sociale, invece di continuare ad alimentare le spese per il riarmo.

Vogliamo poter vivere in un paese a misura di giovani, dove sia possibile studiare, trovare casa, muoversi agevolmente e costruire un futuro dignitoso».

Sostegni chiude invitando alla massima partecipazione di studenti, lavoratori e forze social, alla manifestazione affinché sia una giornata di partecipazione convinta e pacifica.

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