Indennità di frequenza e DSA, un incontro informativo al Centro Co.Me.Te di Empoli

Sabato 24 ottobre 2026, alle ore 10.30, presso il Centro Co.Me.Te di Empoli, in via Roma 42, si terrà un incontro gratuito dedicato al tema dell'indennità di frequenza per bambini e ragazzi con diagnosi di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA).

L'iniziativa, a cura dell'avvocato Tommaso Togni e coordinata dalla dottoressa Conny Leporatti, nasce con l'obiettivo di informare e sensibilizzare le famiglie sui diritti e sulle opportunità di tutela previste dalla normativa vigente, approfondendo i requisiti e le procedure per l'eventuale riconoscimento dell'indennità di frequenza.

L'incontro è rivolto a genitori, nonni, familiari e insegnanti, con l'intento di favorire la diffusione di informazioni corrette e raggiungere il maggior numero possibile di famiglie interessate.

L'iniziativa vuole offrire uno spazio di informazione, approfondimento e confronto, contribuendo a rendere più accessibili strumenti di tutela ancora poco conosciuti.

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione via e-mail all'indirizzo info@centrocomete.org.

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