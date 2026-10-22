Intesa Sanpaolo rafforza il sostegno alle startup: tra le protagoniste tre toscane

Il Gruppo Intesa Sanpaolo consolida il proprio impegno a favore dell'innovazione e della sostenibilità con l'evento conclusivo di Up2Stars e In Action ESG CLIMATE, due iniziative complementari che sostengono la crescita delle startup innovative e la diffusione di soluzioni capaci di contribuire alla transizione ecologica del Paese.

Tra le startup protagoniste dell'evento anche tre realtà toscane: CDC Studio di Castelfranco di Sotto (PI), Fluid Wire Robotics di Pisa e Zerow di Scandicci (FI), coinvolte nel percorso della terza edizione di Up2Stars. Le tre imprese sviluppano soluzioni che spaziano dalla valorizzazione degli scarti tessili e pellettieri alla robotica per ambienti estremi, fino alla gestione delle eccedenze del settore moda e lusso.

Realizzati entrambi in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, i due programmi hanno caratteristiche peculiari: Up2Stars, promosso dalla Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, sostiene la crescita delle giovani realtà ad alto contenuto tecnologico e ne favorisce il dialogo con imprese, investitori e operatori specializzati, mentre In Action ESG CLIMATE, promosso da Intesa Sanpaolo Assicurazioni guidata da Virginia Borla, valorizza i progetti che generano un impatto concreto e misurabile sul piano ambientale.

Le tre startup toscane

CDC Studio – Castelfranco di Sotto (PI)

La startup è un hub per l’innovazione nella gestione circolare degli scarti tessili e pellettieri. Con le sue tecnologie brevettate, nobilita cascami di lavorazione e rimanenze di magazzino trasformandole in nuove risorse. Fiore all’occhiello della startup è MIKTÒS, il primo polimero al mondo ottenuto al 100% da scarti tessili misti: una materia prima ecologica e circolare che sostituisce la plastica di origine fossile in molteplici applicazioni.

Sito web: www.cdc-studio.it

Fluid Wire Robotics – Pisa

La startup sviluppa sistemi robotici elettrici progettati per operare in ambienti estremi, abilitando manipolazione remota e autonoma dove la presenza umana è pericolosa, limitata o impraticabile. Grazie a un’architettura modulare con attuazione remota basata sulla tecnologia proprietaria, i sistemi proprietari sono progettati per lavorare in condizioni di alta temperatura, radiazioni, vuoto e sott’acqua, portando automazione a infrastrutture critiche.

Sito web: www.fluidwirerobotics.com

Zerow – Scandicci (FI)

La startup gestisce un marketplace B2B dedicato alla valorizzazione delle eccedenze del settore moda e lusso, come tessuti, pellami e prodotti invenduti. La piattaforma mette in contatto brand e produttori con designer, artigiani e aziende interessate ad acquistare materiali di qualità in quantità accessibili. Le funzionalità digitali supportano la tracciabilità delle transazioni e la raccolta dei dati utili agli adempimenti ambientali. Zerow favorisce così il riutilizzo, la rivendita, la donazione e il riciclo dei materiali, contribuendo a ridurre sprechi e costi di gestione.

Sito web: www.zerow.it

Il bilancio della terza edizione di Up2Stars e della quarta edizione di In Action Esg CLIMATE

Lanciata a giugno del 2025, la terza edizione di Up2Stars ha raccolto 500 candidature e selezionato 40 startup ad alto potenziale, dieci startup per ciascuno dei quattro ambiti individuati come prioritari per il sistema produttivo italiano: Nuovi materiali, Robotica, Aerospazio e Design Tech. Le neoimprese hanno seguito gratuitamente un percorso di accelerazione curato da Factory Plus, con mentorship e approfondimenti specialistici.

Nei quattro Demo Day conclusivi, realizzati con il sostegno di Visa, le startup hanno presentato progetti e soluzioni innovative in settori che spaziano dall’economia circolare all’intelligenza artificiale, dalla salute all’edilizia, fino alla manifattura digitale, all’automazione industriale e alla space economy. La distribuzione geografica delle 40 realtà selezionate conferma il ruolo trainante del Nord Italia, che ne ospita il 75%. La Lombardia è la regione maggiormente rappresentata, con 16 startup, di cui 13 a Milano, confermando il ruolo della città come polo nazionale per Deep Tech, Aerospace, Robotica e Design Tech. Tuttavia, la presenza di startup in Campania, Marche e Puglia riflette la crescente capacità di territori al di fuori dei tradizionali hub del Nord di generare realtà imprenditoriali ad alto potenziale.

In Action Esg CLIMATE, invece, dal 2022 ha raccolto complessivamente oltre 600 candidature, premiato 14 progetti e assegnato grant per più di 2 milioni di euro, confermandosi un punto di riferimento per la valorizzazione dell’innovazione sostenibile.

Dalla crescita all'espansione globale: un supporto completo alle realtà innovative italiane

Con 1.500 candidature e 120 startup accelerate in tre edizioni, Up2Stars si conferma una delle iniziative nazionali più rilevanti dedicate all’innovazione imprenditoriale e vede impegnata Intesa Sanpaolo a fianco delle startup dalla fase di accelerazione fino all’accesso al mercato dei capitali attraverso la Lounge ELITE Intesa Sanpaolo, dedicata alle realtà innovative che ad oggi ha visto l’ingresso di 62 startup di cui 12 provenienti da questa edizione.

Il Gruppo promuove inoltre lo sviluppo di progetti innovativi attraverso un ampio sostegno finanziario. Negli ultimi dieci anni ha erogato circa 1 miliardo di euro a oltre 4.200 startup e imprese innovative aggiungendo una quota di mercato del 31% nel segmento delle startup e del 54% tra le PMI innovative. Importante, infine, il supporto di Intesa Sanpaolo alle realtà che intendono affacciarsi ai mercati internazionali: nel 2024 12 startup selezionate tra le migliori partecipanti alle prime due edizioni di Up2Stars hanno preso parte ad una missione negli USA organizzata dalla Banca dei Territori in collaborazione con INNOVIT, l’Italian Innovation and Culture Hub nella Silicon Valley, cogliendo l’opportunità di confrontarsi con uno dei più avanzati ecosistemi mondiali dell’innovazione.

L’evento conclusivo della terza edizione di Up2Stars e In Action Esg CLIMATE

L’evento conclusivo dei due programmi ha offerto un’importante occasione di confronto sui temi dell’innovazione e della crescita sostenibile, con gli interventi istituzionali di Agostino Deiana, Direttore Commerciale Imprese della Direzione Regionale Piemonte Nord Valle d'Aosta e Sardegna della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, e Serena Fumagalli, economista del Research Department di Intesa Sanpaolo, oltre alle testimonianze di quattro startup accelerate in questa edizione: Volta Structural Energy di Milano e CDC Studio di Castelfranco Di Sotto (PI) per “Nuovi Materiali”, O Damp di Bologna per “Design Tech”, e DaidAlos di Quattro Castella (RE) per “Aerospace”.

Al centro del dibattito, la tavola rotonda “L’innovazione a servizio della crescita e delle transizioni sostenibili”, che ha visto la partecipazione di Viviana Bacigalupo, Direttrice Generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Matteo Bertocchi, CEO e Founder di Novac, Antonio Granito, Executive Director Area Finanza e Sostenibilità di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, e Stefano Peroncini, Chief Executive Officer di Eureka! Venture SGR.

Nel corso della cerimonia, Lauretta Filangieri, Responsabile Sostenibilità di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, ha assegnato i tre contributi, mentre Virginia Borla, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Assicurazioni e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, chiudendo i lavori, ha sottolineato il valore strategico dell’ecosistema dell’innovazione e il ruolo delle assicurazioni nel supportare lo sviluppo sostenibile e la competitività del tessuto economico.

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