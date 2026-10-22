La Natalonga torna e cambia location, raccolti 150mila euro nel nome di Valentina

Correre, pedalare, nuotare. Ma soprattutto stare insieme e trasformare la passione per lo sport in un aiuto concreto alla ricerca. La Natalonga torna a Pontedera, con la novità della location al PalAcqua, sabato 24 e domenica 25 ottobre, per la sua quindicesima edizione, pronta a coinvolgere centinaia di persone in un fine settimana all'insegna del movimento, dell'amicizia e della solidarietà.

Organizzata dall'associazione “I love Vale”, la onlus dedicata a Valentina Parentini, scomparsa a soli 33 anni e grande appassionata di sport, in particolare di nuoto, la manifestazione rinnova un appuntamento che negli anni è diventato molto più di un evento sportivo: un'occasione per ritrovarsi, condividere una passione e sostenere un progetto che guarda al futuro.

I risultati raggiunti raccontano la forza di questo impegno. In questi anni “I love Vale” ha raccolto oltre 150mila euro grazie alla generosità di tante persone, permettendo di assegnare sei borse di studio a medici ricercatori del reparto di Ematologia dell'Università di Pisa e di promuovere altre iniziative a scopo benefico. Per l'edizione 2026, l'obiettivo è finanziare un'ulteriore borsa di studio, dando continuità a un percorso che unisce attenzione al territorio e sostegno alla ricerca scientifica.

Il programma si svilupperà con tre protagoniste: corsa, nuoto e bicicletta. Sabato 24 ottobre si comincia alle 14, con il ritrovo nella zona del PalAcqua e la partenza dei percorsi podistici di 3, 7 e 12 chilometri. Alle 18 spazio al nuoto in vasca, con una corsia dedicata alla staffetta e altre attività in acqua che proseguiranno fino alle 23.

Domenica 25 ottobre si riparte alle 8 con il raduno per una pedalata non competitiva, mentre proseguiranno le attività di nuoto fino alle 13. La novità di quest'anno è pensata per i più piccoli: dalle 11, nel piazzale della nuova piscina, è in programma la minibike dedicata ai bambini.

La partecipazione è aperta a tutti, con iscrizioni direttamente sul posto e offerta libera. Durante il fine settimana saranno disponibili punti ristoro, personale di supporto e assistenza medica. A sostegno dell'evento la Misericordia di Fornacette, la Misericordia di Lari e i medici dell'ospedale Lotti ( grazie all'impegno del dottor Marconcini ) che copriranno, a turno, l'intera manifestazione.

La Natalonga è sostenuta dall'Amministrazione Comunale. "Voglio ringraziare l'associazione 'I love Vale' per l'impegno che porta avanti durante tutto l'anno. È un esempio concreto di solidarietà e attenzione verso gli altri, capace di unire lo sport alla beneficenza e di trasformare la partecipazione di tante persone in un aiuto importante per la ricerca", sottolinea l'assessore comunale allo Sport Mattia Belli. "Anche quest'anno la Natalonga invita la comunità a scendere in campo, in strada e in acqua, perché ogni passo, ogni pedalata e ogni bracciata possono contribuire a dare forza alla ricerca e a mantenere vivo il ricordo di Valentina".

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Pontedera

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