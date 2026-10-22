Lucca Comics 2026, si arricchisce il programma dell'Area Movie: nuove anteprime e ospiti internazionali

Si arricchisce di nuovi appuntamenti il programma dell’Area Movie di Lucca Comics & Games, a cura di QMI, che in avvicinamento al 60° anniversario della manifestazione annuncia il calendario di proiezioni, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, alle serie TV e ai grandi universi dell’intrattenimento con tutta una serie di imperdibili novità.

L’universo di Harry Potter amplia la sua presenza a Lucca: al già annunciato padiglione HBO Max in Piazza San Michele, interamente dedicato alla nuova serie HBO Original Harry Potter e la Pietra Filosofale in arrivo a Natale, si aggiunge la proiezione di Finding Harry: L’Arte Dietro la Magia. Sabato 31 ottobre alle ore 16.30 al Cinema Astra, il documentario porterà il pubblico dietro le quinte della serie, raccontando il lavoro creativo e artigianale che ha dato forma a questo nuovo ritorno a Hogwarts, dalle scenografie ai costumi fino alla realizzazione delle creature e degli effetti.

Grandi sorprese anche per tutti i fan di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, dal 20 novembre in esclusiva su Disney+ con la terza stagione. Venerdì 30 ottobre alle ore 10.00 al Teatro del Giglio, gli attori Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri incontreranno il pubblico insieme al co-creatore ed executive producer Jonathan E. Steinberg e all’executive producer Dan Shotz in un panel. Sabato 31 ottobre alle ore 14.00, in Piazza San Michele, la community sarà inoltre chiamata a raccolta per il Raduno al Campo Mezzosangue – Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo Fan Gathering, con sorprese per tutti i fan. A Lucca Comics & Games, inoltre, Disney+ apre le porte della Percy Jackson Experience: un padiglione immersivo in Piazza della Magione dove i fan potranno mettersi alla prova nei mondi di Thalia, Percy e Annabeth. Dopo il benvenuto di Grover, ogni gruppo riceverà una mappa e una missione da completare. Tra ambientazioni suggestive, interazioni e photo opportunity, i partecipanti affronteranno tre sfide ispirate ai poteri e alle imprese dei personaggi, raccogliendo i simboli necessari per raggiungere l’Oracolo e svelare l’ultima parte della profezia.

Netflix torna a Lucca Comics & Games e lo fa con un’esperienza interamente dedicata a KPop Demon Hunters, il film che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo a ritmo di musica. Un intero villaggio a tema Kpop Demon Hunters prenderà vita per tutta la durata della manifestazione. A chiudere i cinque giorni, domenica 1 novembre, una grande festa collettiva: la parata dei cosplayer attraverserà Lucca fino al Cinema Astra, dove andrà in scena la proiezione sing-along di “KPop Demon Hunters: Canta con Noi”.

Speciale anche la proiezione di Dexter: Resurrection, presente grazie a Paramount+ con la seconda stagione che debutterà il 30 ottobre. L’appuntamento, in programma giovedì 29 ottobre alle ore 17.00 al Cinema Astra, sarà preceduto da un panel dedicato alla nuova stagione, presentato dalla cantante Cristina Scabbia, con la partecipazione della giornalista del Corriere della Sera Chiara Maffioletti e del creator ed esperto di serie TV Fragullo, e in collegamento il protagonista Michael C. Hall.

Grande attesa anche per la proiezione speciale per i fan di Hunger Games – L’alba sulla mietitura, il nuovo capitolo cinematografico della saga tratta dai romanzi di Suzanne Collins, diretto da Francis Lawrence e nelle sale italiane dal 19 novembre con Notorious Pictures. Oltre alla proiezione speciale, che chiuderà il programma dell’Area Movie (domenica 1 novembre, ore 18 cinema Astra), per la sola giornata di domenica Palazzo Sani ospiterà una mostra aperta al pubblico con i costumi di scena del film, offrendo ai fan un’occasione in più per entrare nell’universo di Panem.

Sky e NOW celebrano a Lucca i 40 anni de I Cavalieri dello Zodiaco con un appuntamento speciale in programma domenica 1° novembre. Alle 13.30 al Cinema Astra, Jake La Furia, Maurizio Merluzzo e Giorgia Vecchini saranno protagonisti di un talk dedicato alla leggendaria serie animata, seguito dalla proiezione dei primi due episodi. Dal 24 ottobre, tutte le stagioni de I Cavalieri dello Zodiaco saranno disponibili su Sky e NOW.

In attesa dell’uscita in sala, Eagle Pictures sarà presente in Piazza San Michele con un’installazione dedicata a Scrooge e gli Spiriti del Natale, la nuova rilettura cinematografica che arriverà nelle sale italiane il 12 novembre con Eagle Pictures. A vestire i panni di Ebenezer Scrooge è Johnny Depp, nel nuovo adattamento del racconto Canto di Natale di Charles Dickens diretto da Ti West.

Tra le nuove anteprime arriva anche BLUE LOCK, atteso adattamento live-action del manga di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura, fenomeno globale da oltre 50 milioni di copie. Diretto da Yusuke Taki e interpretato da Fumiya Takahashi nel ruolo di Yoichi Isagi, il film sarà presentato in anteprima nazionale venerdì 30 ottobre alle ore 16.30 al Cinema Centrale, portando sul grande schermo la competizione calcistica del progetto Blue Lock. Dopo l’anteprima nazionale a Lucca, il film arriverà prossimamente nei cinema italiani con Fandango Distribuzione.

I Wonder Pictures arricchisce la propria presenza a Lucca con una nuova anteprima e un padiglione da brividi. Si aggiunge infatti alla già annunciata proiezione di IT ENDS, l’horror esistenziale di Alexander Ullom, l'anteprima di TANGLES, tenero e commovente film d’animazione di Leah Nelson. Tratto dall'acclamata graphic memoir di Sarah Leavitt, il lungometraggio racconta l’emozionante storia di Sarah, giovane artista e attivista nella San Francisco degli anni Novanta, costretta a tornare nella città natale quando alla madre viene diagnosticato l’Alzheimer. Svelati anche nuovi dettagli sul padiglione I Wonder Pictures/IWONDERFULL/A24 in Piazza San Giovanni, che sarà dedicato agli inquietanti scenari delle BACKROOMS: l’esperienza immersiva NO WAY OUT catapulterà il pubblico in un labirinto di corridoi, luci al neon e spazi liminali, in un percorso sorprendente ispirato all’universo di Kane Parsons e al suo film, disponibile su IWONDERFULL.

Grande novità anche per gli appassionati di animazione giapponese: Dynit presenterà in anteprima italiana Puella Magi Madoka Magica The Movie – Il risveglio di Walpurgis (mercoledì 28 ottobre alle ore 16.30 al Teatro San Girolamo), quarto film del franchise creato dal Magica Quartet, a quindici anni dal debutto della serie. La proiezione è in programma , in versione originale sottotitolata, alla presenza di Mitsutoshi Kubota, Presidente e CEO di SHAFT, del Visual & Concept Designer Kazuki Kawata e del producer Aniplex Tatsuya Ishikawa. Il film arriverà poi nelle sale italiane dal 10 al 16 dicembre.

Biglietti e abbonamenti per Lucca Comics & Games su: https://lucca2026.luccacomicsandgames.com/it/biglietti

Fonte: Lucca Comics & Games - Ufficio Stampa

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