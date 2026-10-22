Maltempo in Toscana, allerta gialla per temporali forti da domani sera nel Nord-Ovest

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Una perturbazione in transito nella giornata di domani, venerdì 23 ottobre, porterà nuove piogge in particolare nel nord-ovest della Toscana, dove saranno possibili precipitazioni fin dal mattino, in intensificazione nel corso del pomeriggio.
Sul resto della regione fenomeni non significativi, ad eccezione della provincia di Grosseto dove, in serata, potranno verificarsi temporali.

Alla luce di questa situazione, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un‘allerta gialla per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore che, dalle ore 17 fino alla mezzanotte di domani, venerdì 23, interesserà Versilia, Lunigiana, Garfagnana e bacino della Lima.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana

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