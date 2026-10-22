Manifestazione annunciata a Firenze, Giani: "Proteste degli studenti da separare dal teppismo che va condannato"

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Eugenio Giani

"Problemi nelle scuole posti in modo costruttivo"

"Il modo costruttivo con cui sono stati posti i problemi nelle scuole fiorentine e toscane deve essere considerato un esempio. È un modo costruttivo di far capire e sentire il disagio rispetto a un'oggettiva incapacità da parte del governo di gestire il caro vita, l'aumento dei prezzi dei carburanti senza aver fatto adeguate politiche sulle accise. Tutto ciò deve essere sostenuto attraverso una civile azione di protesta. Separando totalmente i nostri studenti da quello che è il teppismo che va condannato con durezza".

Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani rispondendo alle domande che gli chiedevano un commento sull'annuncio della manifestazione, diffuso via social da parte del sedicente "movimento 17 ottobre", che insieme ad altre città italiane riguarda per sabato anche Firenze. Sull'annuncio sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. La sindaca Sara Funaro, riferendo di essere in contatto costante con Prefettura e Questura, ieri ha affermato: "Questa città è sempre stata pacifica e noi ci auguriamo che continui a essere questo: non tolleriamo episodi di violenza".

In città sono in corso occupazioni in diversi istituti superiori. "Rispetto alle scuole - ha aggiunto Giani - da anni a questa parte non è arrivato un bando per la manutenzione da parte del governo".

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