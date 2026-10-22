Messa in sicurezza e regimazione delle acque, contributo dalla Giunta al Comune di Massa

Un contributo straordinario di 90mila euro è stato concesso dalla Giunta regionale nel corso dell’ultima seduta al Comune di Massa per intervenire sulla sicurezza idrogeologica attraverso il consolidamento di un versante della montagna massese e la regimentazione delle acque meteoriche nella frazione di Bergiola. Il contributo, a valere sul 2026, verrà erogato a seguito della sottoscrizione di un accordo con il Comune e riguarderà una zona particolarmente soggetta a fenomeni di cedimento.

“Un contributo che testimonia la vicinanza della Regione ai bisogni dei Comuni e dei cittadini – ha detto il presidente Giani –. In particolare interveniamo sulla fragilità di un territorio più volte interessato da movimenti franosi che hanno avuto ripercussioni sulla viabilità e sui collegamenti nelle frazioni. La cura nel regimentare correttamente le acque in particolare è prioritaria, di fronte a fenomeni cui assistiamo sempre più spesso: precipitazioni violente, concentrate in un arco di tempo particolarmente ridotto”.

Secondo il sottosegretario alla Presidenza della Regione Bernard Dika: “Interventi come questi sono investimenti per una maggiore sicurezza dei cittadini. Per questo è importante stare vicini ai Comuni e non lasciarli soli ad affrontare situazioni di fragilità. La collaborazione tra la Regione ed il Comune di Massa, che progetterà le opere finalizzate ad una maggiore stabilità e tenuta del versante, è una risposta concreta ai bisogni della comunità”.

Fonte: Regione Toscana

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