Al Minimal Teatro di Empoli la rassegna per famiglie riparte con "Nascondini"

Dire Fare Teatrare è la rassegna teatrale dedicata alle famiglie, che anima le domeniche pomeriggio al Minimal Teatro di Empoli. La stagione si apre domenica 25 ottobre con Nascondini della compagnia Teatro Telaio. Lo spettacolo, realizzato con la tecnica dell'attore e degli oggetti, è pensato per bambini dai 3 ai 10 anni e affronta con leggerezza e poesia il tema della scoperta, del gioco e del nascondersi, trasformando piccoli oggetti quotidiani in storie e mondi immaginari.

Il programma della rassegna proseguirà per tutto il mese di novembre con un fitto calendario di appuntamenti: domenica 1 novembre Trame su misura vol. 1 con Renzo Boldrini, produzione Giallo Mare Minimal Teatro, età consigliata: 3-10 anni; domenica 8 novembre la compagnia Gli Alcuni presenta Specchio, specchio delle mie brame, età consigliata: 3-10 anni; domenica 15 novembre Arca di Noè in scena con Gretel, Hansel e la strega Clodoalda età consigliata: 4-10 anni; domenica 22 novembre un’altra produzione di Giallo Mare Minimal Teatro con Cappuccetto e la nonna di e con Vania Pucci, età consigliata: 3-10 anni infine domenica 29 novembre la compagnia Pupi di Stac con Pierino e il lupo, età consigliata: 5-10 anni).

La rassegna è promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

Gli spettacoli si terranno presso il Minimal Teatro di Empoli (via P.Veronese 10). Per informazioni e prenotazioni si può telefonare ai numeri 0571 / 81629 – 83758, o scrivere all'indirizzo e-mail biglietteria@giallomare.it.

Il biglietto costa € 4.50. È gradita la prenotazione.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

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