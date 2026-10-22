Firenze, addio a Ferenc Ungar: fu primario ortopedico al Cto di Careggi

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Il cordoglio dell'Ordine dei Medici per la scomparsa del medico, classe 1936. Il presidente Dattolo ricorda il suo contributo alla professione e alla comunità fiorentina

"Ferenc Ungar è stato un medico ortopedico e un professore che ha svolto una lunga attività professionale al Cto di Careggi come primario, dopo aver attraversato alcune delle pagine più drammatiche della storia europea del Novecento. Il suo percorso umano e professionale si è intrecciato con quello della nostra città, dove ha vissuto e lavorato per molti anni".

A dirlo è Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, ricordando Ferenc Ungar, medico ortopedico classe 1936 scomparso oggi.

"A nome mio personale e del consiglio dell’Ordine, rivolgo le più sentite condoglianze per questa perdita al nostro consigliere e collega Andrea Ungar e a tutta la sua famiglia - aggiunge Dattolo -. Ricordiamo e ricorderemo Ferenc Ungar per il suo contributo alla professione medica e alla comunità fiorentina".

Fonte: Ordine dei Medici - Ufficio Stampa

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