Nuove deleghe sulla partecipazione al consigliere Dicuio (AVS)

Il sindaco Alessio Mantellassi ha firmato il decreto di conferimento di nuove deleghe al consigliere di maggioranza Marco Dicuio, capogruppo per Alleanza Verdi e Sinistra.

Dicuio sarà delegato a Bilancio Partecipato, Progetto Consigli di Quartiere e Percorsi partecipativi. È il quarto membro del Consiglio comunale a ricevere delle deleghe dopo le consigliere Giulia Terreni (delega alle Tradizioni Popolari), Cristina Marconi (delega alla Toponomastica) e il consigliere Raffaele Donati (delega alla Cultura della Memoria e Investire in Democrazia).

Il sindaco Alessio Mantellassi ha dichiarato: "Questo nostro mandato è fortemente improntato sul dialogo con la cittadinanza, dalle frazioni al centro, e ho ritenuto giusto attribuire a Marco Dicuio delle deleghe che siano improntate sulla partecipazione. Il contributo delle forze che mi hanno sostenuto nel 2024 ha portato a un programma di governo che vogliamo attuare nella sua interezza. Per questo il sostegno di Marco sarà importante per strutturare iniziative legate alla conoscenza e alla presentazione di contributi da parte della cittadinanza, sia con i consigli di quartiere che con i percorsi partecipativi che abbiamo avviato già nei primi mesi del mandato (penso a StadioInsieme sulla proposta di project per il Castellani)".

Così ha commentato il consigliere Marco Dicuio: "Ringrazio il sindaco Alessio Mantellassi per la fiducia e per aver proposto di affidarmi deleghe che toccano un aspetto centrale del nostro mandato. Per Alleanza Verdi e Sinistra la partecipazione non è un capitolo accessorio, ma il modo stesso in cui un’amministrazione deve governare. Bilancio Partecipato, Consigli di Quartiere e Percorsi Partecipativi sono strumenti preziosissimi, che vogliamo far diventare spazi reali di ascolto e di proposta. Devono saper coinvolgere anche chi di solito resta ai margini del dibattito pubblico, soprattutto in una fase storica in cui è urgente riavvicinare le persone alla vita civica e al voto. Metterò il massimo impegno perché sia così, lavorando in stretta collaborazione con il sindaco, la giunta, le forze politiche e con la cittadinanza".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate