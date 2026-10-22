Nuove deleghe sulla partecipazione al consigliere Dicuio (AVS)

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Il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra ha ricevuto le deleghe a Bilancio Partecipato, Progetto Consigli di Quartiere e Percorsi Partecipativi

Il sindaco Alessio Mantellassi ha firmato il decreto di conferimento di nuove deleghe al consigliere di maggioranza Marco Dicuio, capogruppo per Alleanza Verdi e Sinistra.

Dicuio sarà delegato a Bilancio Partecipato, Progetto Consigli di Quartiere e Percorsi partecipativi. È il quarto membro del Consiglio comunale a ricevere delle deleghe dopo le consigliere Giulia Terreni (delega alle Tradizioni Popolari), Cristina Marconi (delega alla Toponomastica) e il consigliere Raffaele Donati (delega alla Cultura della Memoria e Investire in Democrazia).

Il sindaco Alessio Mantellassi ha dichiarato: "Questo nostro mandato è fortemente improntato sul dialogo con la cittadinanza, dalle frazioni al centro, e ho ritenuto giusto attribuire a Marco Dicuio delle deleghe che siano improntate sulla partecipazione. Il contributo delle forze che mi hanno sostenuto nel 2024 ha portato a un programma di governo che vogliamo attuare nella sua interezza. Per questo il sostegno di Marco sarà importante per strutturare iniziative legate alla conoscenza e alla presentazione di contributi da parte della cittadinanza, sia con i consigli di quartiere che con i percorsi partecipativi che abbiamo avviato già nei primi mesi del mandato (penso a StadioInsieme sulla proposta di project per il Castellani)".

Così ha commentato il consigliere Marco Dicuio: "Ringrazio il sindaco Alessio Mantellassi per la fiducia e per aver proposto di affidarmi deleghe che toccano un aspetto centrale del nostro mandato. Per Alleanza Verdi e Sinistra la partecipazione non è un capitolo accessorio, ma il modo stesso in cui un’amministrazione deve governare. Bilancio Partecipato, Consigli di Quartiere e Percorsi Partecipativi sono strumenti preziosissimi, che vogliamo far diventare spazi reali di ascolto e di proposta. Devono saper coinvolgere anche chi di solito resta ai margini del dibattito pubblico, soprattutto in una fase storica in cui è urgente riavvicinare le persone alla vita civica e al voto. Metterò il massimo impegno perché sia così, lavorando in stretta collaborazione con il sindaco, la giunta, le forze politiche e con la cittadinanza".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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