Operai non pagati salgono su tetto e gru di un cantiere scolastico

Cronaca Lucca
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Otto muratori hanno protestato a Piegaio, in Valle del Serchio, per il mancato pagamento dei salari. La mobilitazione è terminata dopo l'intervento dell'impresa titolare dell'appalto, che ha saldato il dovuto

Otto operai edili sono saliti sul tetto e su una gru di un cantiere per la costruzione di una scuola a Piegaio, in provincia di Lucca, per protestare contro il mancato pagamento dei compensi da parte del datore di lavoro. La mobilitazione è iniziata nella mattinata del 22 ottobre ed è proseguita per alcune ore, fino all'intervento dell'impresa titolare dell'appalto.

Secondo quanto ricostruito in ambito sindacale, i lavoratori dipendono da una ditta in subappalto che, stando a quanto riferito dagli stessi operai, avrebbe omesso di corrispondere uno o più salari.

La situazione si è sbloccata nel pomeriggio, quando l'impresa appaltatrice si è fatta carico dei pagamenti richiesti. Dopo il saldo del debito, gli otto muratori sono scesi dal tetto e dalla gru, ponendo fine alla protesta.

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