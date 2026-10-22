Orecchiette con funghi porcini

GoBlog Michela Renaldini

Buongiorno oggi rigrazio Claudio che mi ha mandato un primo piatto dai sapori autunnali Orecchiette con funghi porcini. Claudio ha trovato questa ricetta su una rivista di cucina e ha provato a farla, è con i porcini congelati, ma di questo periodo se li trovate prendeteli freschi.

Il porcino in Italia è considerato uno dei funghi più prelibati e ricercati. Il clima gioca un ruolo cruciale nella crescita dei porcini, una regola generica li vede prosperare meglio in ambienti con temperature moderate e un'adeguata umidità; la combinazione di piogge abbondanti seguite da periodi di sole è ideale per stimolarne la crescita; i boschi misti di latifoglie e conifere, con un sottobosco umido e ben drenato, offrono le condizioni ottimali; inoltre, l'assenza di gelate tardive in primavera e di eccessiva siccità in estate favorisce lo sviluppo di queste specie.

Il Porcino è un fungo adatto per ogni preparazione, ottimo anche essiccato. Il suo odore è debole ma fragrante e il sapore dolce e aromatico. Cresce specialmente nei boschi di querce, di castagni, di faggi e di conifere dall’estate fi no all’autunno inoltrato.

Come pulire i funghi: 

• Eliminare la base del gambo: Usa un coltellino a lama liscia o uno spelucchino per tagliare la parte terminale del gambo sporca di terra.
• Raschiare il gambo: Gratta via delicatamente la terra rimasta sulla superficie del gambo usando la lama del coltellino o una spazzolina morbida.
• Pulire il cappello: Usa un pennellino o una spazzola con setole morbide per spazzolare la superficie superiore e la parte inferiore del cappello (i tuboli), rimuovendo foglie, aghi di pino o detriti.
• Rifinire con un panno: Se resta dello sporco ostinato, passa un panno o un tovagliolo leggermente inumidito.
• Regola per funghi piccoli: Se il fungo è piccolo e il cappello è molto attaccato al gambo, puoi staccarlo delicatamente per pulire meglio l'interno.

• Evita l'ammollo: I funghi assorbono l'acqua come spugne e perdono sapore; non metterli mai a bagno.
• Risciacquo rapido (solo se necessario): Se sono molto sporchi, passali velocemente sotto un filo d'acqua corrente e asciugali subito con un canovaccio pulito.

Orecchiette con funghi porcini

Ingredienti per 4 persone

400 gr di orecchiette

250 gr di funghi porcini surgelati o freschi

200 gr di pomodorini datterini gialli

400 gr di spinacino fresco

1 spicchio di aglio

Olio extravergine di oliva q.b.

Parmigiano reggiano grattugiato q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione

Versate un filo di olio extravergine di oliva in una padella e fate insaporire uno spicchio di aglio. Aggiungete i funghi porcini ancora surgelati e fateli saltare a fiamma vivace per circa 4-5 minuti unendo un mestolo di acqua calda se necessario per favorire la cottura. Unite i pomodorini tagliati a metà e lo spinacino fresco. Regolate di sale e pepe e lasciate cuocere per pochi minuti, fino a quando lo spinacino sarà appassito e i pomodorini leggermente ammorbiditi. Nel frattempo portate ad ebollizione abbondante acqua salata e cuocete le orecchiette fino a raggiungere una consistenza al dente. Scolatele direttamente nella padella con il condimento, conservando poca acqua di cottura. Mantecate il tutto per circa 2 minuti, aggiungendo ancora un po’ d’acqua di cottura se necessario, per amalgamare gli ingredienti. Completate con una spolverata di parmigiano reggiano grattugiato, mescolate delicatamente e servite subito.

Claudio

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