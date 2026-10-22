Buongiorno oggi rigrazio Claudio che mi ha mandato un primo piatto dai sapori autunnali Orecchiette con funghi porcini. Claudio ha trovato questa ricetta su una rivista di cucina e ha provato a farla, è con i porcini congelati, ma di questo periodo se li trovate prendeteli freschi.

Il porcino in Italia è considerato uno dei funghi più prelibati e ricercati. Il clima gioca un ruolo cruciale nella crescita dei porcini, una regola generica li vede prosperare meglio in ambienti con temperature moderate e un'adeguata umidità; la combinazione di piogge abbondanti seguite da periodi di sole è ideale per stimolarne la crescita; i boschi misti di latifoglie e conifere, con un sottobosco umido e ben drenato, offrono le condizioni ottimali; inoltre, l'assenza di gelate tardive in primavera e di eccessiva siccità in estate favorisce lo sviluppo di queste specie.

Il Porcino è un fungo adatto per ogni preparazione, ottimo anche essiccato. Il suo odore è debole ma fragrante e il sapore dolce e aromatico. Cresce specialmente nei boschi di querce, di castagni, di faggi e di conifere dall’estate fi no all’autunno inoltrato.

Come pulire i funghi:

• Eliminare la base del gambo: Usa un coltellino a lama liscia o uno spelucchino per tagliare la parte terminale del gambo sporca di terra.

• Raschiare il gambo: Gratta via delicatamente la terra rimasta sulla superficie del gambo usando la lama del coltellino o una spazzolina morbida.

• Pulire il cappello: Usa un pennellino o una spazzola con setole morbide per spazzolare la superficie superiore e la parte inferiore del cappello (i tuboli), rimuovendo foglie, aghi di pino o detriti.

• Rifinire con un panno: Se resta dello sporco ostinato, passa un panno o un tovagliolo leggermente inumidito.

• Regola per funghi piccoli: Se il fungo è piccolo e il cappello è molto attaccato al gambo, puoi staccarlo delicatamente per pulire meglio l'interno.

• Evita l'ammollo: I funghi assorbono l'acqua come spugne e perdono sapore; non metterli mai a bagno.

• Risciacquo rapido (solo se necessario): Se sono molto sporchi, passali velocemente sotto un filo d'acqua corrente e asciugali subito con un canovaccio pulito.

Orecchiette con funghi porcini

Ingredienti per 4 persone

400 gr di orecchiette

250 gr di funghi porcini surgelati o freschi

200 gr di pomodorini datterini gialli

400 gr di spinacino fresco

1 spicchio di aglio

Olio extravergine di oliva q.b.

Parmigiano reggiano grattugiato q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione

Versate un filo di olio extravergine di oliva in una padella e fate insaporire uno spicchio di aglio. Aggiungete i funghi porcini ancora surgelati e fateli saltare a fiamma vivace per circa 4-5 minuti unendo un mestolo di acqua calda se necessario per favorire la cottura. Unite i pomodorini tagliati a metà e lo spinacino fresco. Regolate di sale e pepe e lasciate cuocere per pochi minuti, fino a quando lo spinacino sarà appassito e i pomodorini leggermente ammorbiditi. Nel frattempo portate ad ebollizione abbondante acqua salata e cuocete le orecchiette fino a raggiungere una consistenza al dente. Scolatele direttamente nella padella con il condimento, conservando poca acqua di cottura. Mantecate il tutto per circa 2 minuti, aggiungendo ancora un po’ d’acqua di cottura se necessario, per amalgamare gli ingredienti. Completate con una spolverata di parmigiano reggiano grattugiato, mescolate delicatamente e servite subito.

Claudio

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