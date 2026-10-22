Palio di Fucecchio 2027, definite le date delle Corse di Primavera

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Palio Fucecchio 2026, prima batteria (foto gonews.it)

Stabilite le date delle due corse di primavera in preparazione al 46esimo Palio: i due appuntamenti sono fissati per lunedì 29 marzo, giorno di Pasquetta, e per domenica 18 aprile

Si è svolto  l'incontro tra il consiglio d’amministrazione dell'Associazione Palio delle Contrade, presieduto da Nicolò Cannella, e i capitani delle 12 contrade, che hanno stabilito le date delle due Corse di Primavera in preparazione del 46esimo Palio delle Contrade “Città di Fucecchio”, in programma nella Buca del Palio il 23 maggio 2027.

I due appuntamenti sono fissati per lunedì 29 marzo, giorno di Pasquetta, quando si rinnova la tradizione delle corse nell’ex cava d’argilla, e per domenica 18 aprile, a circa un mese dalla sfida che coinvolgerà i 12 popoli fucecchiesi.

Le Corse di Primavera rappresenteranno un’importante occasione per le contrade di osservare da vicino i cavalli che potrebbero essere protagonisti del Palio di maggio e, per gli appassionati, un primo assaggio delle emozioni e dell’atmosfera che rendono unica questa manifestazione.

Con diversi mesi ancora da attendere prima della corsa del 2027, l’organizzazione è già al lavoro per allestire una nuova edizione all’altezza delle aspettative, capace di coinvolgere ancora una volta la città e tutti gli appassionati del Palio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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