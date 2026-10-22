Al via l'abbattimento di 10 platani malati in viale D’Annunzio a Pisa

Prenderanno il via martedì 27 ottobre i lavori di abbattimento di 10 platani colpiti dal cancro colorato, una grave malattia fungina che provoca il progressivo disseccamento degli alberi fino alla loro morte. Le piante, situate lungo viale D’Annunzio, nella zona di San Piero a Grado e in prossimità di Bocca d’Arno, sono risultate completamente secche a seguito di un sopralluogo congiunto effettuato dal Servizio Fitosanitario Regionale, dai tecnici di Euroambiente e dall’Ufficio Infrastrutture Verdi del Comune di Pisa. Per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza, da martedì 27 a venerdì 30 ottobre, nella fascia oraria 9-18, sarà chiuso al traffico il primo tratto di viale D’Annunzio, compreso tra il ponte del CEP e via Isola del Giglio, con divieti di sosta nelle aree interessate dai lavori. Le limitazioni saranno applicate in base all'avanzamento del cantiere, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Il cancro colorato dei platani

La malattia, causata da un fungo patogeno, colpisce il sistema vascolare della pianta, compromettendo il trasporto di acqua e sostanze nutritive e provocando il disseccamento progressivo della chioma fino alla morte dell'albero. I dieci platani individuati durante il sopralluogo risultano ormai completamente secchi, in una condizione definita tecnicamente di 'morte in piedi'. Il loro abbattimento si rende pertanto necessario sia per ragioni fitosanitarie, al fine di limitare il rischio di diffusione del patogeno, sia per garantire la pubblica incolumità, considerato il pericolo di cedimento delle piante o di parti di esse, soprattutto in prossimità della viabilità.

Gli interventi

Gli interventi. La prima fase dei lavori interesserà i platani presenti su entrambi i lati di viale D’Annunzio, nel tratto compreso tra il ponte del CEP e via Isola del Giglio. Successivamente le operazioni si sposteranno nella zona di San Piero a Grado, in prossimità del ristorante La Rampa, in un'area che non comporterà modifiche alla circolazione stradale. L'intervento si concluderà con l'abbattimento dell'ultimo platano secco situato in prossimità di Bocca d'Arno.

Le modalità di abbattimento

Per tutelare il corpo arginale lungo viale D’Annunzio, secondo le indicazioni dei tecnici del Genio Civile, il taglio degli alberi sarà effettuato lasciando una porzione di tronco alta circa 10 centimetri rispetto al livello del terreno. In conformità alle disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale, sulle superfici delle ceppaie saranno praticate leggere fessurazioni, seguite dall'applicazione di un disinfettante fungicida e dalla successiva sigillatura con catrame. Si tratta di precauzioni fitosanitarie finalizzate a contenere la dispersione del patogeno e ridurre il rischio di diffusione della malattia.

Le modifiche alla viabilità

Da martedì 27 a venerdì 30 ottobre, dalle ore 9 alle ore 18, nel tratto di viale D’Annunzio compreso tra il ponte del CEP e via Isola del Giglio saranno istituiti il divieto di transito veicolare e pedonale e il divieto di sosta con rimozione coatta nelle aree interessate dai lavori. Le chiusure saranno attuate progressivamente in funzione dell'avanzamento del cantiere, con le eccezioni previste per i veicoli dei residenti e quelli diretti alle attività commerciali, oltre ai mezzi autorizzati. Durante le chiusure, per i collegamenti tra Pisa e il Litorale in entrambe le direzioni, sarà possibile utilizzare il percorso alternativo attraverso via Livornese, passando dalla rotatoria di San Piero a Grado e dal collegamento all'altezza del ristorante Neccio per raggiungere la rotatoria del ponte del CEP.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Pisa

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