Plures e LND Toscana insieme per la sostenibilità: firmato il protocollo 'Un goal per l'ambiente'

Portare l’educazione ambientale negli impianti sportivi e coinvolgere le oltre 700 società del calcio dilettantistico toscano nella diffusione delle buone pratiche di raccolta differenziata. È l’obiettivo del protocollo d’intesa ‘Un goal per l’ambiente – Lo sport che educa alla sostenibilità, all’economia circolare e alla cittadinanza attiva’, firmato oggi nella Sala Vicini del Centro tecnico federale di Coverciano dal presidente di Plures, Lorenzo Perra, e dal presidente del Comitato Regionale Toscana della Lega Nazionale Dilettanti FIGC, Paolo Mangini.

L’accordo prevede una collaborazione finalizzata a migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata, ma anche campagne informative e iniziative di sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolte alle società sportive, ai dirigenti, ai tesserati e al pubblico che frequenta gli impianti. Una particolare attenzione sarà dedicata alle giovani generazioni, valorizzando il ruolo educativo dello sport e la capacità delle società calcistiche di diffondere comportamenti sostenibili anche all’interno delle famiglie.

A partire dalla fine di gennaio saranno organizzati seminari e incontri informativi aperti alle oltre 700 società affiliate al Comitato Regionale Toscana, nei quali gli operatori di Plures illustreranno, anche attraverso esempi pratici, come gestire correttamente la raccolta differenziata nella vita quotidiana e all’interno degli impianti sportivi, rispondendo alle domande dei partecipanti e approfondendo le principali regole di conferimento. Le società potranno inoltre ricevere gratuitamente materiali informativi realizzati da Plures da distribuire nelle proprie sedi e utilizzare nelle attività rivolte a tesserati e frequentatori.

Il protocollo prevede anche l’individuazione di almeno tre realtà pilota, una per ciascuna delle province di Firenze, Prato e Pistoia, servite da Plures. Le realtà coinvolte saranno individuate

tenendo conto delle loro caratteristiche organizzative, del numero dei tesserati e dell’impegno già dimostrato sui temi della sostenibilità. Con ciascuna società Plures potrà definire un percorso specifico di educazione ambientale, accompagnato da attività rivolte ai tesserati e alle loro famiglie e da indicazioni per migliorare concretamente la gestione della raccolta differenziata negli impianti sportivi.

LE DICHIARAZIONI

"Questa collaborazione rafforza il nostro impegno nella costruzione di alleanze strategiche capaci di diffondere la cultura della sostenibilità nei territori in cui operiamo e di contribuire al miglioramento della raccolta differenziata" dichiara Lorenzo Perra, presidente di Plures. "La rete del calcio dilettantistico ci permette di raggiungere un numero molto ampio di persone e, in particolare, giovani e giovanissimi. È proprio da loro, dalle famiglie e dai luoghi di aggregazione che può partire un cambiamento duraturo nei comportamenti quotidiani. La tutela dell’ambiente è un gioco di squadra e richiede il contributo concreto di ciascuno".

"Le società sportive rivestono un ruolo fondamentale non solamente nella formazione calcistica delle atlete e degli atleti, ma anche nella veicolazione di messaggi importanti quali l’educazione, il rispetto delle regole, il fair play. Quotidianamente, grazie al lavoro di dirigenti e tecnici, le nostre affiliate operano un ruolo di vere e proprie agenzie educative sul territorio formando coscienze ed aiutando nella crescita i cittadini di domani", aggiunge Paolo Mangini, presidente del Comitato Regionale Toscano della LND Figc. "Il protocollo che oggi presentiamo cerca di rispondere non solo alle domande sul corretto smaltimento dei rifiuti, ma anche ad una doppia esigenza sentita dalle società: creare un ambiente più sostenibile e ridurre gli sprechi con un atteggiamento virtuoso che possa essere premiato da un vantaggio economico"

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa

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