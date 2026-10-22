Presentata la seconda edizione della Mostra Mercato del tartufo Bianco di Montopoli in Val d’Arno

Presentata la seconda edizione della Mostra Mercato del tartufo Bianco e dei prodotti tipici montopolesi, in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre nel borgo di Montopoli in Val d’Arno.

Una festa dei sapori e della cultura toscana, come recita il sottotitolo di quest’anno, aperta a tutti e tutte, in una parola: popolare. Una rassegna promossa dal Comune in coprogettazione con l'associazione culturale Arco di Castruccio, con la collaborazione delle tante realtà associative e istituzionali del territorio. Un programma che comprende stand enogastronomici, mercatini, momenti per famiglie, show cooking e talk di approfondimento; tutte le attività sono a ingresso gratuito.

Si comincia sabato 24 ottobre alle 10.30 con il corteo storico per le vie del centro e l'inaugurazione in piazza 2 Giugno degli stand enogastronomici dedicati a tartufi, vino, olio, pasta, formaggi, norcineria, miele, cioccolato e ai prodotti della città gemellata di Valbonne. Il programma culturale proporrà importanti momenti di approfondimento in sala consiliare il sabato pomeriggio con i talk sulla destinazione sostenibile con la Comunità d'Ambito "Terre di Pisa", e quello dedicato agli 800 anni della morte di San Francesco "In simbiosi con la terra". Domenica mattina l’approfondimento riguarderà lo sport con "Montopoli, storie che fanno comunità" con il ciclista Marco Zamparella e le ricette del passato con la storia del Dolce di San Matteo. Spazio agli show cooking poi a partire dalle 12.30 con la pasta al tartufo firmata dallo chef Gilberto Rossi e il Pastificio Morelli, a seguire una rivisitazione del pancotto tradizionale con Benedetto Squicciarini, un laboratorio per i più piccoli sulle api e il miele, una masterclass dedicata all’olio locale e infine una dedica speciale allo zuccotto.

Ad arricchire l'offerta saranno la mostra d'arte "Ri-Nascita" per l'Ottobre Rosa, l'esposizione didattica "Il tartufo bianco, dal bosco alla tavola", le visite guidate con "La Circolare dei Castelli", le aperture del Conservatorio di Santa Marta e del Museo Civico di Palazzo Guicciardini, dove si terranno i laboratori per bambini "Che storia, Tartufetto!" e "Mani nell'Argilla". Sala Pio XII per due giorni si trasformerà nell'Osteria del tartufo “Bianco e nero” sabato sera per una cena a prezzo popolare a cura della Condotta Slow Food San Miniato e dell’Empolese Valdelsa. Su prenotazione al numero 366 4438914. E la domenica per un pranzo con i sapori della tradizione, letti in chiave tartufo.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa

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