Il Rally Città di Scandicci torna sulle strade di Montespertoli: vie, orari e chiusure del 7 e 8 novembre

Sabato 7 e domenica 8 novembre si corre il 4° Rally Città di Scandicci – Colli Fiorentini, organizzato da Reggello Motor Sport insieme ad ACI Firenze. Quest’anno si svolgono insieme anche la prima edizione del Rally Storico e la prima del Rally Classic. Partenza, arrivo e paddock sono a Scandicci, mentre le prove speciali si corrono anche nei comuni di Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino e Montespertoli. La gara riprende la tradizione del vecchio rally dell’Impruneta, che si è corso l’ultima volta nel 1992.

Le prove che toccano Montespertoli sono due. “Pulica”, di 6,4 chilometri, parte a Montelupo da via del Virginio, prosegue su via di Pulica e finisce nel territorio di Montespertoli su via Montelupo. “Botinaccio”, di 7,41 chilometri, è tutta nel comune di Montespertoli: parte da via Mandorli e continua su via Botinaccio e via della Leccia, per poi tornare su via Botinaccio.

"Gli eventi sportivi sono sempre un valore aggiunto per il territorio e quest'anno il passaggio della 4° edizione del Rally di Scandicci - Colli Fiorentini, oltre che offrire una vetrina privilegiata sul nostro paesaggio ed essere un'opportunità per le strutture turistico-ricettive e commerciali è l'occasione per valorizzare la riqualificazione del centro storico. Il passaggio tra i murales del progetto Forme offrirà agli equipaggi un'emozione suggestiva." dichiara l'Assessore con delega allo sport, Paolo Vignozzi.

Sabato 7 novembre la prima auto partirà da Pulica alle 16.01. Finita la prova, le vetture raggiungeranno via Mandorli passando da via di Montelupo, viale del Risorgimento e dalla Volterrana. La prima arriverà alle 16.20 e alle 16.23 partirà da Botinaccio.

Domenica 8 novembre da Pulica parte alle 9.58. Dopo la prova le auto attraverseranno il centro di Montespertoli a passo d'uomo, a partire dalle 10 circa. Il percorso passa da via Montelupo, dalla Volterrana, da via Lucardese, via Volterrana Nord, via Cesare Battisti, Piazza Machiavelli, via Sonnino e via Roma, poi da piazza del Popolo, dove c’è un controllo a timbro e da via Garibaldi, via Gramsci e viale Risorgimento, fino a via Mandorli. Alle 10.24 parte il secondo passaggio su Botinaccio.

Nel pomeriggio le auto rientrano a Montespertoli da Lastra a Signa e Montelupo lungo la strada provinciale del Virginio. Poi percorrono la Volterrana e viale Risorgimento e arrivano in via Mandorli alle 14.33. Alle 14.36 parte il terzo e ultimo passaggio sulla Botinaccio.

Le strade durante le prove speciali resteranno chiuse al traffico. A Pulica la strada sarà chiusa sabato dalle 15 alle 18.30 e domenica dalle 9 alle 12. A Botinaccio la strada sarà chiusa sabato dalle 15.20 alle 18.20 e domenica in due fasce, dalle 9.20 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30. Nei trasferimenti, compreso il passaggio nel centro del paese, le strade restano invece aperte: le vetture di gara circolano insieme al resto del traffico e devono rispettare il codice della strada.

Gli orari indicati sono quelli della prima auto, dopo la quale passano tutte le altre in sequenza. Le strade chiuse riapriranno solo dopo il passaggio della vettura “scopa”, su disposizione della direzione gara, quindi gli orari di riapertura possono cambiare. Chi abita o deve spostarsi nelle zone interessate dovrebbe organizzarsi per tempo. Il pubblico potrà seguire la gara solo dalle aree indicate dall’organizzazione, rispettando le indicazioni dei commissari di percorso.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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